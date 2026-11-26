YKS deneme kulübü kapsamında ilk prova

Yıldırım Belediyesi, üniversite adaylarına yönelik desteklerini sürdürüyor ve YKS hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla deneme sınavı düzenliyor. Programın ilk adımı olan TYT deneme sınavı, gençlerin sınav koşullarına yakın bir atmosferde kendilerini sınamalarına fırsat verecek.

sınav ayrıntıları:

Sınav, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve ücretsiz olarak uygulanacak. Deneme sınavı, Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği YKS Deneme Kulübü programı kapsamında; Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi olmak üzere dört farklı noktada eş zamanlı gerçekleştirilecek. Adaylara sınav öncesinde gerçek sınav koşularını deneyimleme ve bilgi seviyelerini ölçme imkânı sağlanacak.

Katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 27 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Sınavın ücretsiz olması, programa erişimi kolaylaştırmayı ve daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

belediyenin gençlere yönelik çalışmaları:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin akademik başarılarının önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında oluyoruz. Sunduğumuz desteklerle öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. YKS öncesinde düzenleyeceğimiz deneme sınavlarının gençlerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu projelerimizi ve gençlerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Belediyenin bu tür girişimleri, adayların eksik noktalarını görüp çalışma stratejilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Deneme sınavı, hem motivasyon hem de performans takibi açısından öğrencilere somut geri bildirim sunacak.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN GENÇLERE YÖNELİK DESTEKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NA (YKS) HAZIRLANAN ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN ÜCRETSİZ TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) DENEME SINAVI DÜZENLEYECEK. YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ YKS DENEME KULÜBÜ PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İLK DENEME SINAVI, 29 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ SAAT 10.00’DA BAŞLAYACAK. TYT DENEME SINAVI; MÜMİNE ŞEREMET UYUMAYAN KÜTÜPHANESİ, DR. SADIK AHMET KÜTÜPHANESİ, MİMAR SİNAN KÜTÜPHANESİ VE YILDIRIM GENÇLİK MERKEZİ KÜTÜPHANESİ’NDE EŞ ZAMANLI YAPILACAK. YKS’YE EN YAKIN ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAVA GİRECEK ADAYLAR, BİLGİ SEVİYELERİNİ TEST ETME VE EKSİKLERİNİ GÖRME FIRSATI BULACAK. TAMAMEN ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK TYT DENEME SINAVI İÇİN BAŞVURULAR 27 KASIM 2026 CUMA GÜNÜ SONA ERECEK.