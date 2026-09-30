Üniversitede Gazze günleri öğrenci sesini ve dayanışmayı ön plana çıkardı

Üniversitede Gazze günleri öğrenci sesini ve dayanışmayı görünür kıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Yeşilyurt Yerleşkesi Yusuf Bozkurt Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen Gazze Günleri programı, Gazze'de eğitim gören öğrencilerin yaşadığı zorlukları gündeme taşımak ve kampüs içinde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

etkinliğin amacı ve açılış konuşmaları:

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Gazze’de eğitim hayatını sürdürmeye çalışan öğrencilerin karşılaştığı güçlüklerin görünür kılınmasının yükseköğretim kurumlarının sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bentli, üniversitelerin akademisyen ve öğrencilerle dayanışma içinde olması gerektiğine dikkat çekti.

söyleşi: Gazze'den canlı bağlantı ve deneyimler:

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Gazze’de Öğrenci Olmak" başlıklı söyleşiydi. Özkan, etkinliğin temel hedefinin Gazze’de yaşananlara ilişkin farkındalığı artırmak ve Gazze’deki öğrencilerin sesini üniversite öğrencileriyle buluşturmak olduğunu belirtti.

Söyleşide Gazze’den canlı bağlantıyla katılan Nada Kanaan Hussein ve Tasnem Karsou, her ikisi de Gazze El-Ezher Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olarak, eğitim sürecini sürdürmenin günlük zorluklarını, altyapı ve erişim sorunlarını doğrudan aktardı. Böylece katılımcılar Gazze’deki öğrenci deneyimlerini birinci elden dinleme imkânı buldu.

Ayrıca daha önce Gazze’de öğrencilik yapmış ve eğitimine Türkiye’de devam eden Noor Kanaan Hussein de söyleşide yer aldı; böylece hem Gazze’de eğitimine devam eden hem de Türkiye’de eğitim gören Gazzeli öğrencilerin farklı deneyimleri karşılıklı olarak ele alındı.

anma çalışmaları ve sergiler:

Prof. Dr. Özkan, Gazze’de yaşamını yitiren kadın ve çocukların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda kadınların yaşamlarını anlatan bir serginin hazırlandığını söyledi. Özkan, ayrıca Gazze’de hayatını kaybeden 18 bin 500 çocuğun isimlerinin yer aldığı bir anma çalışmasının sunulduğunu ve bu çocuklardan yaklaşık bininin bir yaşın altında olduğunun kaydedildiğini belirtti.

Program boyunca sergiler ve anma çalışmalarıyla kadınların ve çocukların yaşadıkları hafızalarda tutulmaya çalışıldı; etkinlikler bu kayıplara dikkat çekmeyi amaçladı.

dayanışma ve destek çağrısı:

Etkinlik kapsamında düzenlenen etkinliklerden elde edilecek gelirlerin Gazze’deki öğrencilere aktarılmasının planlandığı açıklandı. Özkan, üniversitelerin düzenleyeceği benzer programlarla farkındalık ve dayanışma kültürünü büyütme sorumluluğuna işaret etti ve katılımcılardan destek çağrısı yaptı.

Gün boyunca düzenlenen söyleşi, anma çalışmaları, sergi ve destek etkinlikleriyle Gazze Günleri, Gazze’deki eğitim ve insani durum hakkında üniversite çevresinde somut bir farkındalık oluşturdu ve öğrenci dayanışmasını öne çıkardı.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİNDE "GAZZE GÜNLERİ" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ