Karabük Üniversitesi'nde üretken yapay zeka eğitimleri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bünyesinde başlatılan eğitim programı, akademisyenlerin üretken yapay zeka araçlarını akademik süreçlere bilinçli bir şekilde entegre edebilmesi amacıyla devam ediyor. Program, eğitim, araştırma ve bilimsel yazım alanlarında teknolojinin sunduğu olanakların etik sınırlar çerçevesinde kullanılmasını ön plana alıyor.

Eğitimin odağı ve katılımcı profili:

Beş fakültede düzenlenen oturumlar kapsamında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İlahiyat, Orman, İktisadi ve İdari Bilimler ile İşletme fakültelerinden akademik personele yönelik uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi. Eğitimlerde, yapay zekâ destekli yazım uygulamaları, literatür tarama teknikleri ve araştırma süreçlerinde üretken yapay zekâ araçlarının nasıl kullanılacağı ele alındı.

Model Context Protocol ve uygulamalı yöntemler:

Programda ayrıca farklı araç ve kaynakların yapay zekâ sistemleriyle entegrasyonuna imkan sağlayan Model Context Protocol (MCP) teknolojisi tanıtıldı. Katılımcılara MCP ile derinlemesine literatür araştırması yürütme, kaynakları bağlama ve sonuçların güvenilirliğini değerlendirme yöntemleri aktarıldı.

Eğitimler interaktif biçimde, akademisyenlerin soru ve katkılarına açık olarak ilerledi. Bu yaklaşım sayesinde katılımcılar doğrudan uygulama yapma, örnek senaryoları tartışma ve karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler üretme imkânı buldu.

KBÜ yetkilileri, programın amacını akademik personelin yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek ve teknolojileri bilimsel çalışmalara etkin, etik ve şeffaf ilkeler doğrultusunda entegre etmek olarak özetliyor. Süreç, üniversitenin eğitim ve araştırma kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) AKADEMİSYENLERİN YAPAY ZEKA ARAÇLARINI EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE BİLİMSEL ÜRETİM SÜREÇLERİNDE ETKİN VE ETİK KULLANMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA BAŞLATILAN EĞİTİM PROGRAMI DEVAM EDİYOR.