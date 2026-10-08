Üniversitede 'terörsüz Türkiye' sürecinin tarih, siyaset ve ekonomi eksenleri masaya yatırıldı

Panelin düzeni ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarih-Siyaset-Ekonomi' başlıklı panele, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Panelin moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut üstlendi.

Konuşma başlıkları ve vurgular:

Panelde söz alan konuşmacılar farklı disiplinlerin bakış açılarıyla sürece katkı sundu. Prof. Dr. Kerem Karabulut, sürecin tarih, siyaset ve ekonomi boyutlarını ele alarak bu alanların birbirini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, terörle mücadelenin güvenlik ayağı ile birlikte kalkınma ve toplumsal bütünlük açısından taşıdığı önemi vurguladı. Prof. Dr. Abdulkadir Gül ise konunun tarihsel boyutunu ortaya koyarak sürecin geçmişten gelen dinamiklerle ilişkisini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız açılış konuşmasında, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkenin huzur ve güvenliği ile milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti. Kuyrukluyıldız ayrıca üniversitelerin ülke meselelerini akademik zeminde tartışmaya katkı sunması gerektiğini ve gençlerin bilgi ile birikimlerini toplum yararına kullanmasının önemini vurguladı.

Tartışma ve panelin sona ermesi:

Panelde öne çıkan konular arasında güvenlik politikalarının ekonomik etkileri, tarihi kökenlerin siyaset üzerindeki yansımaları ve toplumsal uyum için atılması gereken adımlar yer aldı. Tartışmalar katılımcıların sorularıyla derinleşti ve farklı disiplinlerin perspektifleri arasında köprüler kuruldu.

Etkinlik, Rektör Kuyrukluyıldız'ın konuşmacılara plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

EBYÜ’DE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE TARİH-SİYASET-EKONOMİ" PANELİ DÜZENLENDİ