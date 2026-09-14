Üniversiteden endüstriye geçen matematik kontrollü patates soyma makinesi

Matematikle yönetilen soyma çözümü tescillendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Mustafa Hafez tarafından geliştirilen 'Matematiksel Kontrollü Soyma Sistemli Patates İşleme Makinesi' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal patentle tescillendi. Geliştirme süreci üniversite bünyesindeki araştırma altyapısı ve akademik danışmanlıkla yürütüldü.

Çalışma prensibi:

Makine, patateslerin yüzey formu ve boyutunu ileri düzey matematiksel algoritmalarla analiz ederek soyma işlemini kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Sistem, geleneksel yöntemlerde sık görülen aşırı soyma problemini azaltmayı hedefliyor; böylece ürün kayıpları düşüyor ve hammadde verimliliği artıyor.

Algoritmalar, her bir parçanın geometrisine göre soyma derinliğini ve izlenecek yolu belirliyor. Bu yaklaşım, üretimde standartlaştırılmış sonuç ve daha yüksek hammadde tasarrufu sağlaması açısından öne çıkıyor.

Sanayiye yansımaları:

Gıda işletmeleri ve endüstriyel üretim tesislerinde kullanılabilecek olan sistemin, üretimde tasarruf, hijyen ve verimlilik açısından önemli avantajlar sunması bekleniyor. Özellikle yüksek hacimli üretim yapan tesislerde, işçilik ve malzeme kayıplarında gözle görülür azalma sağlanabileceği vurgulanıyor.

Makinenin uygulanabilirliği, seri üretim öncesi pilot denemelerle test edilerek sektörel adaptasyon süreçleri planlanacak.

Patent süreci ve uluslararası adım:

Buluşun patent başvurusu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun incelemeleri sonucunda başvuru ulusal tescile hak kazandı.

Ayrıca buluş için yapılan PCT başvurusu kapsamında hazırlanan uluslararası araştırma raporunun olumlu sonuçlandığı ve böylece uluslararası patent sürecinde önemli bir aşamanın geçildiği bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, doktora öğrencisi Mustafa Hafez'i tebrik ederek, geliştirilen buluşun teorik bilginin teknolojiye ve sanayiye dönüştürülmesi açısından önemine dikkat çekti. Uslu, çalışmanın üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirterek emeği geçen akademisyenlere ve öğrenciye teşekkür etti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİNİN BULUŞUNA PATENT TESCİLİ