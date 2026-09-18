Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Üniversiteler bağımlılıkla mücadelede ortak politika geliştiriyor

15-17 Eylül 2026'da TOGÜ koordinasyonunda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Akademisi'ne 21 üniversiteden akademisyen ve uzmanlar katıldı; önleyici eğitimler ve uygulamalar paylaşıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversiteler bağımlılıkla mücadelede ortak politika geliştiriyor

Üniversiteler bağımlılıkla mücadelede ortak politika geliştiriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) koordinasyonunda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Akademisi, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirerek bağımlılığın önlenmesine yönelik kapasiteyi artırmayı hedefledi. 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen programa Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 21 üniversiteden akademisyenler ve alan uzmanları katıldı.

Eğitim programının kapsamı:

Programın açılış töreni Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezinde yapıldı; açılışa il protokolü, üniversite yöneticileri, akademisyenler, Yeşilay temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Eğitimin büyük bölümü ise Sulusaray Tesislerinde sürdü. Üç günlük oturumlarda bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, etkili sunum teknikleri, bağımlılık türleri ve yeni eğilimler ele alındı.

İlk gün Yeşilay Akademi Direktörü Dr. Hakan Çetin ile Fatih Kerem tarafından "Yeşilay Önleme Çalışmaları ve TBM", "Etkili Sunum Teknikleri" ve "Bağımlılıkta Yeni Trendler ve Yaklaşımlar" başlıklarında eğitimler verildi. İkinci gün düzenlenen eş zamanlı oturumlarda tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı konuları bireysel ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirildi.

Uygulama ve iş birliği hedefleri:

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin birlik üyeleri açısından ortak ve öncelikli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, programın üniversiteler arasında koordinasyonu artırmayı ve bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirtti.

Programın son gününde Prof. Dr. Tuncay Dilci, Dr. Süreyyanur Kitapçıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı üzerine eğitimler verdi; katılımcılar edindikleri bilgileri uygulamalı sunumlarla aktardı. Sunum süreci Dr. Neslihan Balcı ile Uzman Psikolog Afra Sevde Çelebi rehberliğinde yürütüldü.

Eğitimler, akademisyenlerin üniversitelerine döndüklerinde öğrencilere aktarabilecekleri uygulamalı bilgi ve saha deneyimi kazanmasını hedefledi. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının ardından program, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programının üniversitelerde daha etkin uygulanması ve sürdürülebilir iş birliği sağlanması amaçlarıyla sona erdi.

Katılımcı akademisyenler, programda paylaşılan önleyici yöntemleri kendi kampüslerine entegre ederek farkındalık faaliyetlerini ve uygulamalı müdahaleleri genişletme taahhüdü verdi. Bu yaklaşım, üniversitelerin yerel düzeyde bağımlılıkla mücadelede koordineli bir ağ oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE AKADEMİSİ’NDE, 21 ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİSYEN VE UZMANLARA BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı
images

Bakan Tekin: TIMSS sonuçları fiziki yatırımların eğitim niteliğine yansımasıdır
images

gerzele’de modernleşme: hakkı dereköylü caddesi ulaşımı güvenli hale getirildi
images

Kadroya geçen öğretmenlerin mazeret talepleri ikinci atamada ilan edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü