Üniversiteler bağımlılıkla mücadelede ortak politika geliştiriyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) koordinasyonunda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Akademisi, üniversiteler arası iş birliğini güçlendirerek bağımlılığın önlenmesine yönelik kapasiteyi artırmayı hedefledi. 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen programa Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 21 üniversiteden akademisyenler ve alan uzmanları katıldı.

Eğitim programının kapsamı:

Programın açılış töreni Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezinde yapıldı; açılışa il protokolü, üniversite yöneticileri, akademisyenler, Yeşilay temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Eğitimin büyük bölümü ise Sulusaray Tesislerinde sürdü. Üç günlük oturumlarda bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, etkili sunum teknikleri, bağımlılık türleri ve yeni eğilimler ele alındı.

İlk gün Yeşilay Akademi Direktörü Dr. Hakan Çetin ile Fatih Kerem tarafından "Yeşilay Önleme Çalışmaları ve TBM", "Etkili Sunum Teknikleri" ve "Bağımlılıkta Yeni Trendler ve Yaklaşımlar" başlıklarında eğitimler verildi. İkinci gün düzenlenen eş zamanlı oturumlarda tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı konuları bireysel ve toplumsal boyutlarıyla değerlendirildi.

Uygulama ve iş birliği hedefleri:

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin birlik üyeleri açısından ortak ve öncelikli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, programın üniversiteler arasında koordinasyonu artırmayı ve bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirtti.

Programın son gününde Prof. Dr. Tuncay Dilci, Dr. Süreyyanur Kitapçıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan teknoloji, kumar ve madde bağımlılığı üzerine eğitimler verdi; katılımcılar edindikleri bilgileri uygulamalı sunumlarla aktardı. Sunum süreci Dr. Neslihan Balcı ile Uzman Psikolog Afra Sevde Çelebi rehberliğinde yürütüldü.

Eğitimler, akademisyenlerin üniversitelerine döndüklerinde öğrencilere aktarabilecekleri uygulamalı bilgi ve saha deneyimi kazanmasını hedefledi. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının ardından program, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programının üniversitelerde daha etkin uygulanması ve sürdürülebilir iş birliği sağlanması amaçlarıyla sona erdi.

Katılımcı akademisyenler, programda paylaşılan önleyici yöntemleri kendi kampüslerine entegre ederek farkındalık faaliyetlerini ve uygulamalı müdahaleleri genişletme taahhüdü verdi. Bu yaklaşım, üniversitelerin yerel düzeyde bağımlılıkla mücadelede koordineli bir ağ oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) KOORDİNASYONUNDA DÜZENLENEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE AKADEMİSİ’NDE, 21 ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİSYEN VE UZMANLARA BAĞIMLILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ.