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Üniversitelerde huzur ve güven için Adıyaman'da kurumlar ortak hareket ediyor

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlığında, 2026-2027 öncesi kampüs, yurt ve ulaşım güvenliği ile kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversitelerde huzur ve güven için Adıyaman'da kurumlar ortak hareket ediyor

Adıyaman’da düzenlenen toplantı

Adıyaman’da 2026-2027 akademik yılının başlaması öncesinde, "Üniversitelerde huzur ve güveni artırma" başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başkanlık etti.

Etkinlikte, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ile ilgili kurum yetkilileri hazır bulundu.

Gündem ve değerlendirmeler

Toplantıda amaç, üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin eğitim hayatlarını huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortam içinde sürdürebilmelerini sağlamaya yönelik tedbirleri ve işleyişi değerlendirmek olarak açıklandı. Katılımcılar, mevcut durumun gözden geçirilmesi ve öncelikli alanların belirlenmesi üzerinde durdu.

Güvenlik ve yurt tedbirleri:

Gündemde, üniversite kampüsü ve çevresinde güvenliğin artırılması, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili konular yer aldı. Ayrıca öğrencilerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantı katılımcıları, alınabilecek önlemlerin ve yürütülecek çalışmaların kapsamını ele aldı; koordinasyonun güçlendirilmesi, iletişim kanallarının sıkı tutulması ve uygulama süreçlerinin takip edilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Sonuç olarak, ilgili tarafların görüşleri alınarak, üniversite ortamında güvenliği ve öğrencilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımların planlanması ve izlenmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesinin önemi tekrarlandı. Adıyaman Üniversitesi ile ilgili kurum yetkilileri arasında değerlendirmeler sürdürülecek.

ADIYAMAN’DA 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA &quot;ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ...

ADIYAMAN’DA 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA "ÜNİVERSİTELERDE HUZUR VE GÜVENİ ARTIRMA" TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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