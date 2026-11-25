Genç Emek Zirvesi ve Tez Ödülleri programında öne çıkanlar:

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından düzenlenen 1. Genç Emek Zirvesi ile 6. Tez Ödülleri programı, toplu pazarlık, hak arama mekanizmaları, sendikacılıktaki yapısal dönüşüm ve dijitalleşmenin sendikal örgütlenmeye etkileri gibi başlıkları merkeze alarak yapıldı. Etkinlikte konuşan yetkililer, akademi-sendika iş birliğinin güçlendirilmesi ve mevzuat çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

tez ödülleri ve akademik hedefler:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, programın amacı olarak kamu görevlileri sendikacılığı alanındaki akademik üretimi desteklemeyi ve bu alanda uzmanlaşmış kadroların oluşmasını göstermeyi öne çıkardı. Yalçın, üniversitelerle yapılan iş birliğiyle 'kamu görevlileri sendikacılığına ilişkin uzmanlaşmış, doktorasını bu alanda yapmış, akademik gelişimini burada gerçekleştirmiş' kimliklerin ortaya çıkmasını istediklerini ifade etti.

Program kapsamında şimdiye kadar toplam 217 başvuru alındığını ve bugüne kadar 51 tezin ödüle layık görüldüğünü aktaran Yalçın, bu yıl törende dört yüksek lisans tezi ile altı doktora tezine (bunlardan iki doktora çalışmasının yönetim takdir ödülleriyle değerlendirildiğini belirterek) toplam 10 tez ödülünün takdim edileceğini söyledi. Yalçın, Genç Emek Zirvesi'ni geleneksel hale getirerek çalışma hayatına ilişkin literatürü zenginleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Yalçın ayrıca, genç araştırmacıların sunumlarına dikkat çekerek zirvede 20 tam metin sunum ve 16 poster çalışması hazırlandığını; bu çalışmaların grev hakkının sosyal maliyeti, dayanışma aidatı eksikliği ve işçi-memur sendikacılığı arasındaki eşitsizlikler gibi somut sorunları ele aldığını söyledi.

kanun çalışmaları ve kamu personel sistemi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nu iki yıldır sendikalar ve Bakanlık temsilcileriyle topladıklarını belirterek sahadaki eksikliklerin ele alındığını anlattı. Özçelik, 4688 sayılı Kanun ile ilgili yürütülen çalışmalara değinerek, tarafların uzlaşacağı ve saha sorunlarını azaltacak yeni mevzuat umudunu paylaştı.

Özçelik ayrıca Devlet Memurları Kanunu kapsamında yaklaşık 5 milyon 350 bin kamu personelinin bulunduğuna dikkat çekti ve atama, terfi, liyakat, görevde yükselme, sınıflandırma, disiplin ile ücretlendirme sistemlerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Yalçın, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun beklentileri karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen toplantıların ve Kamu Personeli Danışma Kurulu sürecinin bu konuda önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kendisini arayarak çalışmanın yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağı yönünde bilgi verdiğini aktardı.

Yalçın, tarafların eşit, görüşme süresinin makul, hakem kararlarının adil olduğu; grev ve dayanışma aidatının hak olarak değerlendirildiği ILO normlarına uygun bir toplu sözleşme sistemi beklentisini dile getirdi. Kamudaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi ve personel sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

zirvenin sonuçları ve beklentiler:

Program, konuşmaların ardından dereceye giren katılımcılara ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. Etkinlikte akademi-sendika iş birliğinin kurumsallaşması, tez ödüllerinin sürdürülebilir bir yayın setine dönüşmesi ve memur sendikacılığı alanının yükseköğretim müfredatında daha görünür hale gelmesi yönünde kararlılık öne çıktı.

Memur-Sen yetkilileri, sendikal değişim ve dönüşümün yalnızca sendika yöneticilerinin mücadelesiyle değil, akademik birikim, hukukçuların katkısı ve politika yapıcıların vizyonuyla mümkün olacağını vurguladı ve tüm paydaşların ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI FARUK ÖZÇELİK,