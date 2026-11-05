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Üniversitelerden bilim ve dayanışma beklentisi: yeni bilgiyi üreten insan kaynağı vurgusu

YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe açılışında araştırma kapasitesi, ihtisaslaşma ve Gazze ile dayanışmanın üniversitelerin önceliği olması gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversitelerden bilim ve dayanışma beklentisi: yeni bilgiyi üreten insan kaynağı vurgusu

Açılışta öne çıkan öncelikler:

Hacettepe Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde önceliklerinin araştırma kapasitesinin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve gençlerin yeni becerilerle donatılması olduğunu ifade etti. Özvar, üniversitelerin ihtisaslaşma yoluyla bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı sunmalarını beklediklerini belirtti.

Konuşmasında ülkenin insan kaynağı hedefine dikkat çeken Özvar, "Ülke olarak yeni bilgiyi üreten ve onu kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeyi mutlaka başarabilmeliyiz" sözleriyle yükseköğretimin stratejik rolünü özetledi.

Hacettepe'nin araştırma performansı:

Özvar, Hacettepe Üniversitesinin araştırma üniversitesi kimliğine vurgu yaparak üniversitenin 2025 yılında araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında bilimsel yayın ve toplam atıf sayısında ilk sırada yer aldığını söyledi. Ayrıca kurumun 292 ulusal projeyle 3’üncü sırada bulunduğunu ve bu projeler kapsamında sağlanan 250 milyon lirayı aşan araştırma fonuyla birinci olduğunu aktardı.

Hacettepe'nin doktora öğrenci ve mezun sayılarında da Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversiteleri arasında olduğunu belirten Özvar, üniversitenin uluslararası araştırma fonlarından daha fazla yararlanmasını ve bilimsel projelerde koordinatörlük sorumluluğu üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

Terörsüz Türkiye hedefi ve uluslararası dayanışma:

YÖK Başkanı, konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine de değindi; bu hedefin milli birlik ve kardeşliği güçlendirerek ülkenin refahına olumlu yansıyacağını belirtti. Terörle mücadelede hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyleyen Özvar, üniversitelerin tarihî ve toplumsal boyutları gençlere anlatmada önemli rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Özvar, üniversitelerin insani sorumluluğu gereği Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini ve akademik camianın bu konuda duyarlılığını koruması gerektiğini kaydetti.

Törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ATO Başkanı Gürsel Baran, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR, &quot;ÜLKE OLARAK YENİ BİLGİYİ ÜRETEN VE ONU...

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI EROL ÖZVAR, "ÜLKE OLARAK YENİ BİLGİYİ ÜRETEN VE ONU KULLANABİLEN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEYİ MUTLAKA BAŞARABİLMELİYİZ" DEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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