raporun özeti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan çalışma, TÜBİTAK tarafından hazırlandı ve 2026 dönemi sonuçları interaktif grafikler ve detaylı rapor formatında erişime sunuldu. Rapor, üniversitelerin kendi içindeki alan bazlı yetkinlik dağılımlarını ve Türkiye genelindeki konumlarını nesnel verilerle göstermeyi hedefliyor.

hangi kurumlar ve veriler incelendi:

Değerlendirmeye, 2020 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 200 üniversite alındı. Analizde yayın verileri için Scopus, proje verileri için ise TÜBİTAK veri tabanı kullanıldı. Çalışma, dünyadaki güncel eğilimler, stratejik politika belgeleri ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenen 20 ana araştırma alanı ve bunlara bağlı 134 alt alan kapsamında gerçekleştirildi.

metodoloji: kalite ve hacim eksenleri:

Üniversiteler, değerlendirmede iki temel eksende ele alındı: Kalite ve Hacim. Kullanılan 11 gösterge arasında dünya göreli atıf etkisi, dünya genelinde en çok atıf alan ilk yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısı, akademisyenlerin araştırma verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ile uluslararası iş birlikleri ve uluslararası katkı verileri yer aldı. Bu yaklaşım, önceki dönemlerle uyumlu ve sürdürülebilir bir değerlendirme çerçevesi sunuyor.

Rapor, üniversitelerin hem kendi içindeki alan bazlı dağılımlarını hem de Türkiye genelindeki konumlarını karşılaştırmalı biçimde ortaya koyuyor. Elde edilen veriler, ulusal politika oluşturma, bölgesel kalkınma planları, üniversite-sanayi iş birlikleri ve kurumsal stratejilerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

erişim ve karşılaştırmalı yıllar:

Araştırmacılar, akademisyenler, karar alıcılar ve diğer paydaşlar 2021, 2023 ve 2026 yıllarına ait raporlar ile kurumların alan bazındaki yetkinlik haritalarına tubitak.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. Yayınlanan interaktif grafikler, kurumların zaman içindeki değişimini ve belirli alanlardaki güçlü/zayıf yönlerini görselleştirerek analizi kolaylaştırıyor.

Çalışma, bilim temelli kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde üniversitelerin performansını şeffaf ve karşılaştırılabilir bir formatta sunuyor ve veri odaklı strateji geliştirme imkânı tanıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TARAFINDAN HAZIRLANAN VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA PERFORMANSLARINI KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRMEYE İMKAN TANIYAN ‘ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZLI YETKİNLİK ANALİZİ' ÇALIŞMASININ 2026 YILI SONUÇLARININ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDIĞINI DUYURDU.