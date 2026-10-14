Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Üniversitelerin ortak misyonu: Görmez Erciyes'te konuştu

Prof. Dr. Mehmet Görmez, Erciyes Üniversitesi'nde verdiği konferansta üniversitelerin ortak hedefinin bilim üretmek ve insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Üniversitelerin ortak misyonu: Görmez Erciyes'te konuştu

Prof. Dr. Mehmet Görmez Erciyes Üniversitesi'nde konferans verdi

Program akışı:

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması yapıldı; programa belediye ve üniversite yetkilileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayvaz, Cihan, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

konferansın ana mesajı:

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez konuşmasında, üniversitelerin kuruluş amaçlarının farklı olabileceğini ancak ortak iki gayesinin bulunduğunu ifade etti. Görmez, bu ortak hedefleri açık biçimde "bilim üretmek ve insan yetiştirmek" olarak özetledi ve eğitimin ile bilimsel faaliyetin birbirini tamamladığını vurguladı.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Prof. Dr. Mehmet Görmez'e bir plaket takdim edildi; etkinlik, katılımcıların söyleşi ve değerlendirmeleriyle son buldu.

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ...

TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDE (ERÜ) KONFERANS VERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi
images

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı
images

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma
images

Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarıyer'de sağanak hayatı aksattı, Kemerburgaz Caddesi su altında kaldı

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor