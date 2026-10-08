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Üniversiteli gençler Muğla'yı 'Gelin tanış olalım' programıyla keşfediyor

Muğla Gençlik Yılı'nda 'Gelin Tanış Olalım' programı, GSB yurtlarına ilk kez yerleşen üniversitelilere Muğla'nın tarih, kültür ve doğasını tanıtıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üniversiteli gençler Muğla'yı 'Gelin tanış olalım' programıyla keşfediyor

Programın başlangıcı:

Muğla Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen 'Gelin Tanış Olalım' programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için başlatıldı. Etkinliğin ilk durağında, kente yeni gelen gençler Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

Vali ziyareti:

Vali Akbıyık makamında öğrencileri kabul ederek onlarla sohbet etti ve gençlerin kente hızlı uyum sağlamalarına verdiği önemi vurguladı. Ziyaret, öğrenciler ile yerel yönetim temsilcileri arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı ve programa katılan gençlerin karşılıklı tanışmasına zemin hazırladı.

Menteşe keşifleri ve etkinlikler:

Ziyaretin ardından katılımcılar, Menteşe ilçesinin tarihi, kültürel ve doğal alanlarını tanımaya yönelik etkinliklere katıldı. Gezi programı kapsamında gençlere, Muğla'nın yalnızca eğitim alınan bir kent olmadığı, aynı zamanda tarih, kültür ve doğa değerleriyle zengin bir yaşam alanı olduğu gösterilmeye çalışıldı.

Programın amacı; farklı şehirlerden gelen öğrencilerin kent yaşamına, sosyal ve kültürel yapıya daha hızlı adapte olmalarını sağlamak ve öğrencilerin Muğla'da güzel anılar biriktirmelerine katkıda bulunmaktır. 'Gelin Tanış Olalım' kapsamında önümüzdeki dönemde öğrencilerin Muğla'nın farklı noktalarını ziyaret ederek kentin değerlerini yakından tanımaya devam edecekleri belirtildi.

MUĞLA’DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLER &quot;GELİN TANIŞ OLALIM&quot; PROGRAMIYLA KENTİ KEŞFEDİYOR

MUĞLA’DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLER "GELİN TANIŞ OLALIM" PROGRAMIYLA KENTİ KEŞFEDİYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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