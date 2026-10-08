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Üniversiteliler afet eğitiminde uygulamalı beceriler kazandı

Muş'ta AFAD'ın MAUN'da düzenlediği interaktif afet eğitimi, canlandırma ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin deprem farkındalığını ve ekip becerilerini artırdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversiteliler afet eğitiminde uygulamalı beceriler kazandı

Muş'ta interaktif afet farkındalık eğitimi

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından MAUN Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalı bir afet farkındalık programı gerçekleştirildi. Programda deprem sonrası ortaya çıkabilecek korku, panik, bilgi kirliliği ve kontrolsüz hareketler canlandırılarak katılımcılara olası senaryolar üzerinden deneyim kazandırıldı.

canlandırmalarla öğrenme:

Etkinlikte sahnelenen canlandırmalar, öğrencilerin afet anında karşılaşabilecekleri psikolojik ve pratik zorlukları doğrudan görmelerini sağladı. Bu yaklaşımla katılımcıların sadece bilgi alması değil, olayları hissederek ve uygulayarak öğrenmesi hedeflendi. Canlandırmalar destekli interaktif oturumlar, bilgi kirliliği ve panik durumlarında doğru davranış biçimlerinin önemini öne çıkardı.

grup çalışmalarıyla ekip becerileri pekiştirildi:

Programa katılan öğrenciler, iletişim, liderlik, görev paylaşımı ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalı grup çalışmalarına katıldı. Bu çalışmalar, afet anında doğru karar verme ve koordineli hareket etme alışkanlıklarının geliştirilmesine odaklandı. Grup içi rollerin belirlenmesi ve hızlı koordinasyon pratikleri, eğitimin temel uygulama başlıkları arasında yer aldı.

Afetlere Müdahale Şube Müdür Vekili Metin Yıldız, etkinlikle ilgili olarak üniversite öğrencilerine yönelik interaktif bir farkındalık eğitimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldız, klasik sunum anlayışının dışına çıkarak canlandırmalar, uygulamalar ve grup çalışmalarıyla öğrencileri eğitimin doğrudan parçası haline getirdiklerini; amaçlarının yalnızca bilgi vermek değil, afet anında insan davranışlarını anlamalarını, panik karşısında doğru tepki vermelerini ve doğru davranışları refleks haline getirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

gönüllülük ve hazırlık bilincinin artırılması:

Programın sonunda öğrencilere AFAD gönüllülüğü hakkında bilgi verildi ve afetlere hazırlık çalışmalarında gönüllü katılımın önemi anlatıldı. Etkinlik, öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerini artırmayı ve gençlerin sorumluluk alarak toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefledi. AFAD yetkilileri bu tür uygulamalı eğitimlerle gençlerin afet anında daha etkin rol almasının amaçlandığını ifade etti.

MUŞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN (MAUN) SEBAHATTİN ZAİM KONFERANS SALONU’NDA...

MUŞ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN (MAUN) SEBAHATTİN ZAİM KONFERANS SALONU’NDA İNTERAKTİF AFET FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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