Üniversiteliler Tuzaklı göletinde doğa deneyimi yaşayıp çevre temizliği yaptı

öğrenciler göletin doğasını yaşadı, çevresini temizledi

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. 2023 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Mahalli Sulak Alan olarak tescillenen gölete, Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri okul kapsamında düzenlenen etkinlikle geldi. Öğrenciler hem manzaranın tadını çıkardı hem de gölet çevresinde temizlik yaptı.

Bölge ve uygulamalı eğitim:

Etkinlik, Araç Kaymakamlığı, Araç Belediye Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) iş birliğiyle gerçekleştirildi. DKMP personeli öğrencilere bölgenin flora ve fauna yapısı ile mahalli sulak alan özellikleri hakkında bilgi verdi, yaban hayatı gözlemi için fotokapan kurulumu uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlikten izlenimler ve katılımcılar:

Öğrenciler gölet çevresinde kuş türlerini gözlemledi, olta ile balık tutup doğa yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş sonunda çevreye bırakılan atıklar toplandı ve alan temizlendi. Etkinlik sona erdiğinde katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, derslerde anlatılan teorinin sahada gösterilmesinin amaçlandığını belirterek, öğrencilerin doğayı tanımasının ve çevre bilinci kazanmasının önemine vurgu yaptı. Haberal, Tuzaklı Göleti'nin geçmişte yerel halkın sulama ihtiyaçlarını karşılayan ve köyler için önemli bir kaynak olduğunu hatırlattı.

Etkinliğe katılanlardan Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Mustafa Taban, gölet çevresinde çöp toplayarak çevre temizliğine katkı sağladıklarını söyledi: "Yerlere çöp atmayalım, çevremizi temiz tutalım." Programa Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Araç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tufan Purtul ile akademisyenler, öğrenciler ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

KASTAMONU’DA MAHALLİ SULAK ALAN OLARAK TESCİL EDİLEN TUZAKLI GÖLETİ’Nİ ZİYARET EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GÖLETTE HEM MANZARAYI İZLEDİ HEM DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE EĞLENEREK, ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTI.