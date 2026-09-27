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Üniversitelilere sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde gençlere 'Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' eğitimi verildi; öğrenci ilgisi yüksekti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversitelilere sağlıklı yaşam ve güvenli ilişkiler eğitimi

Eğitimin amacı ve içeriği:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Seminer Programı" kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Program, üniversiteli gençlere sağlıklı iletişim, kişisel sınırlar ve şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık kazandırmayı hedefledi.

Eğitimi verenler ve yöntem:

Eğitimi, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli sosyal çalışmacılar Hande Üner ve Melike Yavuz sundu. Oturumlarda katılımcıların sorularına yer verildi ve konular interaktif yaklaşımlarla ele alındı.

Katılımcılar ve kurumsal destek:

Programa İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dönmez, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak ile çok sayıda akademisyen katıldı. Öğrencilerin eğitime gösterdiği yoğun ilgi, üniversite ortamında bu tür programlara olan ihtiyacın altını çizdi.

Etkinlik, hem bireysel farkındalığı artırmayı hem de kampüs içinde güvenli ilişkiler kültürünün güçlendirilmesini amaçlayan adımların parçası olarak değerlendirildi.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK &quot;KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MODÜLER SEMİNER PROGRAMI" KAPSAMINDA "SAĞLIKLI YAŞAM VE GÜVENLİ İLİŞKİLER" KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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