Üniversiteye adım atanlara risk farkındalığı: kumar ve madde bağımlılığı eğitimleri başladı

İnönü Üniversitesi'nde farkındalık çalışmaları başladı

İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından "Farkındalıkla Güçlen" sloganıyla düzenlenen "Kumar ve Madde Bağımlılığına Yönelik Farkındalık Eğitimleri", Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Baran, koordinatör yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülseda Boz, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Emre Özsalman, idari personel ve öğrenciler katıldı.

eğitimin amacı ve genel çerçeve:

Açılışta konuşan Doç. Dr. Ayşe Baran, eğitimin hedefinin üniversite yaşamına yeni adım atan öğrencileri "olası risklerden korumak" olduğunu vurguladı. Baran, günümüzde bağımlılığın yalnızca tütün, alkol ve uyuşturucuyla sınırlı kalmadığını; sanal oyunlar, kumar, sosyal medya ve internet bağımlılığı gibi yeni tehditlerin öne çıktığını belirtti. Ayrıca bağımlılığın bir zayıflık değil, tıbbi bir sağlık sorunu ve hastalık olarak ele alınması gerektiğini ifade ederek, öğrencilerin veya arkadaşlarının sorun yaşaması durumunda akademik personel ve birim yöneticilerinden yardım istemeleri çağrısında bulundu.

kumar bağımlılığı: sunum ve veriler

Programda söz alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Emre Özsalman, "Kumar Bağımlılığı Eğitimi" başlıklı sunumunda kumarın tanımını, risk faktörlerini ve dijitalleşmeyle birlikte artan sanal kumar tehditlerini paylaştı. Özsalman, kumarın kontrol kaybına yol açan ciddi bir davranışsal bozukluk olduğunu belirterek bu sorunun bireysel değil, toplumsal boyutları olduğuna dikkat çekti ve istatistiki verilerle dijital platformların riski nasıl artırdığını örnekledi.

madde bağımlılığı: beyin gelişimi ve destek olanakları

Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Porgalı Zayman ise sunumunda madde bağımlılığının tıbbi yönünü ele aldı ve genç beyinlerdeki gelişim sürecine işaret etti. Zayman, "15-25 yaş dönemi beynin şekillendiği dönemdir. Bu yaşta madde kullanıldığında beyin düzenli olarak şekillenemiyor ve kalıcı hasarlar oluşuyor. Bağımlılık tedavi edilebilir ancak beyni eskisi gibi sağlıklı hale getirmek oldukça güçtür" ifadeleriyle riskin ciddiyetine dikkat çekti.

Zayman ayrıca İnönü Üniversitesi'nin bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilere sunduğu destek mekanizmalarını aktardı. Üniversite, destek arayan öğrencilere yasal haklarıyla kimliklerini gizleme seçenekleriyle, sınav ertelemeleri ve dönem dondurma uygulamaları gibi kolaylıklar sağlayarak tedavi sürecini desteklediğini belirtti ve tedaviye istekli olanlara kapsamlı yardım sunulduğunu vurguladı.

Eğitimin sonunda "Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Afiş Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, öğrencilerin bağımlılık risklerine karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 13 Ekim'e kadar devam edecek.

DOÇ. DR. AYŞE BARAN KONUŞMA YAPTI