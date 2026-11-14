Ünlü isimler COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ın eserleriyle iklime dikkat çekti

COP31'de Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ta buluşma

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında oluşturulan alanlarda, sanat ve spor dünyasından isimler bir araya geldi. Etkinlikler, ziyaretçilere iklim krizine ilişkin farkındalığı sanat aracılığıyla aktarmayı hedefliyor.

Türkiye Pavilyonu, spor ve sanatın kesiştiği etkinliklerle alanı gezenlere farklı deneyimler sundu. Aynı zamanda COPArt alanı, dış mekan yerleştirmeleri ve disiplinlerarası eserlerle dikkat çekti.

Katılımcılar ve ziyaret

Etkinlikte oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Kerem Cem ile ünlü spor spikeri Ertem Şener COPArt'ı gezdi. Konuklar, doğadan ve çevreden ilham alan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergi teması ve hedefler:

COPArt, "Hâlâ Mümkün / Still Possible" temasıyla resimlerden heykellere, açık hava enstalasyonlarından farklı disiplinlerdeki çalışmalara kadar geniş bir seçkiyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Proje, sanatın birleştirici gücünü kullanarak iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Etkinlik organizatörleri, serginin iklim krizine karşı ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçme çağrısı yapmayı hedeflediğini vurguladı. COPArt, COP31 boyunca ziyaretçilere ilham vermeye devam edecek ve daha yaşanabilir bir dünya için farkındalık yaratmayı sürdürecek.

COP31'de ünlü isimler Türkiye Pavilyonu ve COPArt'ı gezdi