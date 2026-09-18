Ünlü isimlerin sağlık kontrolü görüntüleri soruşturmanın odağı oldu

sağlık kontrolü görüntüleri:

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolüne girerken kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sağlık kontrolleri için hazırlandığı ve adli işlemler öncesi sağlık muayenesine götürüldüğü görülüyor.

Basına yansıyan kareler, soruşturmayla ilgili kamuoyunda yoğun ilgi oluşturdu ve medyada geniş yer buldu. Görüntülerin paylaşımı ve nasıl yayıldığına dair değerlendirmeler sürüyor.

hukuki süreç ve beklentiler:

Gözaltı süreçleri ve sağlık kontrollerine ilişkin uygulamalar, soruşturmayı yürüten birimler tarafından yürütülüyor. Şu aşamada resmi açıklamalar bekleniyor; soruşturmanın ilerleyişine dair detaylar yetkili mercilerin bildirimleriyle netlik kazanacak.

Gözaltındakilerin hakları ve adli süreçlerin işleyişi, hukuki çerçeve içinde değerlendirilir. Görüntülerin delil niteliği veya paylaşımına ilişkin hususlar da adli makamların incelemesine tabi olacaktır.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolüne girerken böyle görüntülendi