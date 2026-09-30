Ünlüce’nin KKTC ziyareti: dostluktan iş birliğine kapsamlı temaslar

ziyaretin kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediye bürokratları ve Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi temaslarda bulundu. Ziyaretler sırasında Eskişehir ile KKTC arasındaki tarihi ve gönül bağlarının güçlendirilmesi ile kentler arası iş birliği olanakları ön plana çıktı.

Ünlüce, görüşmelerde Eskişehir’den Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti ve Girne ile Lefkoşa arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirdiğini belirtti. Heyet, Lefkoşa’da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bir araya geldi.

kardeş şehir ilişkileri ve olası projeler:

Toplantılarda öncelik, belediyeler arası kültür, sanat ve sosyal yaşam projeleriyle ortak etkinliklerin planlanmasına verildi. Görüşmelerde altyapı, turizm ve kent içi sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı yapılmasının yolları ele alındı. Ünlüce, ev sahipliği ve samimi görüşmeler için konuklarına teşekkür ederek gönül bağlarının yeni projelerle pekişeceğini vurguladı.

Eskişehir, Girne ve Lefkoşa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla kısa ve orta vadede atılabilecek adımlar üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Belediye başkanları, yerel yönetim deneyimlerinin transferi ve ortak kültürel etkinliklerle kentlerin sosyal dinamiklerinin zenginleştirilmesi konularında mutabakata vardı.

taziye ve anma ziyaretleri:

Program çerçevesinde Başkan Ünlüce, Lefkoşa’da gemi kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli Elmas Demirin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın ile birlikte yapılan ziyaret sırasında Ünlüce, merhumenin eşi Abbas Demir ve aile fertlerine Eskişehir halkının başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca heyet, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simge isimleri Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün kabirlerini ziyaret ederek saygılarını sundu. Ziyarette YENİ Parti KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü ve Av. Barış Günaydın da yer aldı; kabirlere karanfil bırakıldı ve anma gerçekleştirildi.

Ziyaretleri değerlendiren Ünlüce, Eskişehir ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki gönül bağının yerel yönetimler aracılığıyla somut projelere dönüşebileceğini ifade etti. Gerçekleştirilen görüşmelerin her iki taraf için de yeni iş birliği imkanlarının yolunu açması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) ESKİŞEHİR İLE KKTC ARASINDAKİ DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ.