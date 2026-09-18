Ünlülere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Operasyonun detayları:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda emniyet ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı ve şu ana kadar 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan isimler:

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Eda Güzelcik, şarkıcı "Sefo" lakaplı Seyfullah Sağır, iş insanı Hande Demir, eski futbolcu ve antrenör Hasan Şaş, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçüköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı yer alıyor.

Soruşturmanın seyri:

Yetkililer, operasyonun devam ettiğini ve diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında delil toplama, ifadelerin alınması ve adli süreçlere ilişkin işlemelerin devam edeceği aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimleri arasındaki koordinasyonla soruşturma adımlarının takip edildiği, ilerleyen aşamalarda açıklamaların olacağı belirtildi.

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