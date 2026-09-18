Ünlüleri kapsayan operasyon sonrası jandarmada işlemler ve hastane kontrolleri

Operasyonun genel çerçevesi

İstanbul'da yürütülen eş zamanlı soruşturmalar kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Soruşturmalar uyuşturucu ve fuhuşa aracılık iddiaları üzerine başlatıldı ve toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, şüphelilere yönelik olarak 'uyuşturucu madde kullanma ve temini', 'fuhşa aracılık etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlamaları yöneltildi. Operasyon sabah saatlerinde jandarma ekiplerince yapıldı ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Fuhuş soruşturmasında gözaltılar:

Fuhuşa aracılık ve ilişkili iddialarla yürütülen soruşturma kapsamında Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba olmak üzere toplam 6 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen isimler:

Uyuşturucu soruşturmasında ise gözaltına alınan kişiler arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu bulunuyor; bu grup ile birlikte toplam 14 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sağlık kontrolleri ve sonraki süreç:

Gözaltına alınan bazı ünlü isimler, jandarmadaki ön işlemlerinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu tür kontroller, gözaltı sürecinin standart bir aşaması olarak uygulandı.

Operasyon ve soruşturmaya ilişkin işlemler hâlen sürüyor; adli süreçle ilgili gelişmeler ve savcılık talimatları doğrultusunda gözaltıların akıbeti belirlenecek.

FUTBOLCU ANTRENÖRÜ HASAN ŞAŞ