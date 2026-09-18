Ünlülerin yer aldığı soruşturmada 20 kişi için adli tıp kararı

Olayın seyri

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bu kişilerin değerlendirme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği bildirildi. Kararın, soruşturma dosyasının ilerleyen aşamaları açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın yargı sürecine etkisi:

Adli tıp değerlendirmeleri, delillerin hukuki çerçevede değerlendirilmesine katkı sağlıyor. Kurumun raporları, savcılık ve mahkeme sürecinde delil niteliği taşıyabileceği için soruşturmanın yönünü etkileyebiliyor.

İşlemlerin yürütülmesi ve beklenen aşamalar:

Soruşturmayı yürüten birimler, sevk edilen kişiler hakkında yapılacak tıbbi ve adli değerlendirmelerin sonuçlarına göre sonraki adımları belirleyecek. Süreç kapsamında gerekli değerlendirmeler tamamlandıktan sonra elde edilen bulgular dosyaya eklenecek ve hukuki prosedürler uygulanacak.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve kurum raporları, soruşturmanın ilerleyen safhalarında takip edilerek kamuoyuna yansıyacak.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 isim Adli Tıp Kurumuna sevk edildi