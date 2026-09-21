Unutkanlığı yaşlanmanın parçası saymayın: Alzheimer'da erken farkındalık ve aile desteğinin önemi

Servergazi Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gürsoy, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında yaptığı açıklamada Alzheimer hastalığında erken farkındalık ve doğru zamanda hekime başvurmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Gürsoy, hastalığın yalnızca unutkanlıktan ibaret olmadığını, hafıza ve düşünme başta olmak üzere bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulmaya yol açtığını belirtti.

Erken işaretleri ayırt etmek neden önemli:

Gürsoy, beyindeki değişikliklerin belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce başlayabileceğini söyledi ve bu nedenle erken dönemdeki işaretlerin fark edilmesinin kritik olduğunu ifade etti. Her unutkanlığın Alzheimer olmadığını, normal yaşlanmayla açıklanabilecek hafıza boşluklarının olduğu ancak Alzheimer'da unutkanlığın günlük yaşamı etkilemeye başladığını vurguladı.

Özellikle aynı sorunun tekrarlanması, yaşanan bir olayı ipucuna rağmen hatırlayamama veya fatura ödeme, yemek hazırlama gibi daha önce bağımsız yapılan işlerde zorluk yaşanması alarm işaretleri olarak sayıldı. Unutkanlığın giderek artması ve kişinin günlük işlevlerini bozması durumunda bunu sadece yaşa bağlamamak gerektiğini belirtti.

Ailenin rolü ve ev güvenliği önerileri:

Aile üyelerinin iletişimde sabırlı ve anlayışlı olması gerektiğini söyleyen Gürsoy, hasta ile konuşurken kısa ve anlaşılır cümleler kullanmayı, duygularını anlamaya çalışmayı ve kişiyi sürekli hatırlamaya zorlamamayı önerdi. "Hatırlamıyor musun?" gibi test edici sorular yerine sakin ve destekleyici bir yaklaşımın daha yararlı olduğunu belirtti.

Ayrıca evde kayma ve düşmeleri önleyecek düzenlemelerin yapılması, ilaç ve kesici aletlerin güvenli şekilde saklanması ve gece aydınlatmasının yeterli olması gibi basit önlemlerin hastanın güvenliğini artırdığına dikkat çekti.

Risk faktörleri ve korunma yolları:

Gürsoy, Alzheimer riskinin değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra yaşam tarzına bağlı etkenlerden de etkilendiğini kaydetti. Kronik kafa travmaları, uzun süreli depresyon, alkol kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve şeker hastalığı gibi durumların risk artırıcı olduğunu söyledi.

Ailesinde Alzheimer öyküsü bulunan, henüz teşhis almamış bireyler için sigaradan kaçınma, hareketli bir yaşam tarzı benimseme, sağlıklı beslenme, sosyal ilişkileri sürdürme ve kaliteli uyku gibi önlemlerin beyin sağlığını korumada önemli olduğunu belirtti.

Son olarak Gürsoy, unutkanlığı önemsemeyi ama her unutkanlığın Alzheimer olmadığını bilmenin gerektiğini hatırlatarak, "Kendinizde veya yakınınızda giderek artan unutkanlık ve günlük yaşamı etkileyen değişiklikler fark ediyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun" çağrısında bulundu.

SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ UZMANI DR. MURAT GÜRSOY, ALZHEİMER HASTALIĞINDA ERKEN FARKINDALIĞIN VE DOĞRU ZAMANDA HEKİME BAŞVURMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.