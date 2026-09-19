Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Uraloğlu, Kalkınma Yolu imza sürecinde çıkan aksaklığı ve çözümünü anlattı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu anlaşmalarında son anda yaşanan aksaklığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı müdahalesini aktardı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 15:32

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Uraloğlu, Kalkınma Yolu imza sürecinde çıkan aksaklığı ve çözümünü anlattı

Bakanın anlatımı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi toplantısında Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki anlaşmaların imza sürecinde yaşananları ayrıntılı şekilde paylaştı. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde yapılan konuşmada Uraloğlu, devletin kaynak kullanımına dair geçmiş tartışmalardan günün yatırımlarının finansmanına dair tartışmalara geçişi değerlendirdi.

Uraloğlu, geçmişte bütçedeki yüksek faiz yüklerinin kamu yatırımlarına imkan tanımadığını, bugünse kamu kaynaklarına sahip çıkılmasıyla yatırımların mümkün hale geldiğini vurguladı. Konuşmasında, "Biz çok şükür çarçur etmedik. Öksüzü, yetimin hakkına sahip çıktık. Allahu Teala işimizi bereketlendirdi" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu'ndaki kritik anlar:

Bakan, proje kapsamında 5 anlaşma imzalanmasının planlandığını ve bunlardan 2 tanesinin demiryolu ile ilgili olduğunu söyledi. Teknik görüşmeler tamamlandıktan sonra tarafların imza töreni için salona indiğini ancak "son anda ufak bir sıkıntı bilgisi" geldiğini aktardı. Bunun sonucu olarak tören sırasında 3 anlaşmanın imzası atıldığı, dördüncünün geciktiği bir durum oluştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programına rağmen süreci takip ettiğini belirterek, liderin durumu fark edip basın açıklamasıyla ortamı krizden uzaklaştırdığını anlattı. Bakanın aktardığına göre Erdoğan, konuşmasının ardından taraflarla hızlıca iletişim kurdurdu; salon düzeninde iki sandalye çekilerek eksik kalan anlaşma da imzalandı. Uraloğlu, bu müdahaleyi "Liderlik, yöneticilik budur" sözleriyle özetledi.

Trabzon yatırımları ve yeni havalimanı:

Toplantıda Trabzon'daki altyapı yatırımları da ele alındı. Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nın büyük ölçüde tamamlandığını ve Güney Çevre Yolu çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Güney Çevre Yolu'nun birinci etabı 16 kilometre olarak planlandığını, bunun 14 kilometresinin tünel, kalan 2 kilometresinin köprü ve kavşak olduğunu aktardı ve şu anda 6 tane tünelde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Uraloğlu, şehir içi trafiğe ilişkin veriler paylaşarak, sahil yolu için günlük trafik sayısının ortalama 92 bin civarında olduğunu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen trafiğin 180 bin, FSM Köprüsü'nden geçenin 280 bin, İzmir Çevre Yolu'nun 120 bin ve Ankara trafiğinin 100 binlerde olduğunu söyledi. Bu veriler ışığında mevcut yolun şehrin trafiğini karşılamadığını, bu nedenle Güney Çevre Yolu'nun önemine dikkat çekti ve projenin Arsin'e kadar uzatılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yeni Trabzon Havalimanı'na ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, mevcut havalimanının geçen yıl 3,5 milyon yolcu ağırladığını, kapasitenin ise 3 milyon olduğunu anlattı. Havalimanı için artık 10 milyon yolcu kapasitesine ihtiyaç olduğunu, pistin 2 bin 640 metreden alınıp 3 bin metre üzeri bir uzunluğa çıkarılması gerektiğini söyledi. Uraloğlu ayrıca, deniz üzerinde yapılacak yeni havalimanı için sondaj çalışmalarının başladığını ve projenin yatırım programına alındığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sürecin hızlandığını aktardı.

Uraloğlu'nun anlatımı, hem uluslararası projelerdeki protokol ve koordinasyon zorluklarına hem de yerel altyapı yatırımlarında siyasi liderliğin süreç yönetimindeki rolüne dair somut örnekler sundu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA İMZALANAN KALKINMA YOLU...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA İMZALANAN KALKINMA YOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ ANLAŞMALARIN İMZA SÜRECİNDE YAŞANANLARI ANLATTI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Slovakya lideri Fico: bazı batılı çevreler Rusya ile NATO'yu çatışmaya sürüklüyo...
images

Klip çekiminde binadan atılan paralar Kızılay'da kısa süreli karışıklığa yol açt...
images

Turan: gazi tüm milleti için bedel ödemiştir
images

Trump 'Yapay Zeka Kuvvetleri'ni kuracağını ve 'Yapay Zeka Çarı'nı atayacağını aç...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı