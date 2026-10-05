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Üreten Sağlık tesis ağı ve cihazlarıyla sağlıkta üretimi hızlandırıyor

Bakan Memişoğlu, 'Üreten Sağlık' ile 10 bini aşkın kullanıcı, 300'den fazla tesis ve binlerce cihaz altyapısıyla fikirleri üretime dönüştürdüklerini açıkladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Üreten Sağlık tesis ağı ve cihazlarıyla sağlıkta üretimi hızlandırıyor

Üreten Sağlık ekosisteminde büyüme ve hedefler:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında fikir ve projelerin üretime dönüştürülmesini amaçlayan "Üreten Sağlık" ekosisteminin giderek genişlediğini bildirdi. Memişoğlu, sistemin hem altyapı hem de kullanıcı sayısı bakımından önemli bir nokta kaydettiğini belirtti.

ekosistemin somut büyüklüğü:

Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre ağ, 10 bini aşkın kullanıcı, 300'den fazla tesis ve binlerce cihaz altyapısıyla çalışıyor. Bakan, bu yapının fikirden üretime, üretimden geleceğe uzanan bir zincir oluşturduğunu vurguladı ve sözlerini "Fikri olanı tesisle, projesi olanı imkanla buluşturuyoruz" ifadeleriyle özetledi.

hedef kitle ve çağrı:

Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanları, akademisyenler, araştırmacılar ve girişimcileri sisteme katılmaya davet etti. Başvuru ve bilgi için http://uretensaglik.gov.tr adresinin adres gösterildiği açıklamada, "ben de varım, benim de bir fikrim var" diyen tüm aktörlerin beklenildiği belirtildi.

Yetkililer, mevcut tesis ve cihaz altyapısının fikirleri ticarileştirip üretime geçirirken işbirliklerini güçlendireceğini, yerli ve yenilikçi çözümlerin sağlık hizmetlerine entegrasyonunu hızlandıracağını ifade ediyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, &quot;FİKRİ OLANI TESİSLE, PROJESİ OLANI İMKANLA BULUŞTURUYORUZ. BUGÜN...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, "FİKRİ OLANI TESİSLE, PROJESİ OLANI İMKANLA BULUŞTURUYORUZ. BUGÜN 10 BİNİ AŞKIN KULLANICI, 300'DEN FAZLA TESİS VE BİNLERCE CİHAZ ALTYAPISIYLA BÜYÜYEN DEV BİR EKOSİSTEMİMİZ VAR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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