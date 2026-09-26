Üreticiden sofraya: Didim'de zeytin pazarı üreticilere yeni satış kapısı

pazaryeri nerede ve ne zaman:

Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytin Pazarı, 28 Eylül Pazartesi günü Çarşamba Pazarı alanında faaliyete başlayacak. Uygulama, bölgedeki zeytin üreticilerinin emeklerini daha görünür kılmak ve doğrudan satış imkânı sunmak amacıyla düzenleniyor.

üretici ve tüketici için öne çıkanlar:

Zeytin Pazarı, üreticilerin kendi ürünlerini doğrudan tüketiciye sunabileceği bir alan olarak planlandı. Pazar, çarşamba ve pazar günleri dışında haftanın her günü hizmet verecek; böylece üreticilere sürekli bir satış seçeneği sağlanırken Didim halkı da zeytin ve zeytin ürünlerine üreticiden ulaşabilecek.

Proje ile amaçlanan, üretici ile tüketici arasında aracısız bir bağ kurulması ve yerel üretimin desteklenmesi. Bu düzenleme, özellikle küçük üreticilerin gelirlerini artırma ve ürünlerinin değerini doğrudan tüketicilere göstermelerine fırsat tanıma yönünde önem taşıyor.

Didim Belediyesi, yerel üretimin desteklenmesi, üreticilerin satış imkânlarının geliştirilmesi ve üretici-tüketici ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını Zeytin Pazarı uygulamasıyla sürdürmeyi planlıyor.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ İÇİN SATIŞ ALANI OLUŞTURULACAK