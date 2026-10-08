Üreticilere çağrı: Erzincan'da sonbahar şap aşı kampanyası sürüyor

Erzincan'da şap aşı uygulamaları

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, perşembe günleri kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerle bir araya geldi ve sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret sırasında saha koşulları yerinde gözlemlendi ve üreticilerin talepleri dinlendi.

pazar ziyareti ve üreticilerle görüşmeler:

Koçaker, pazarda esnaf ve yetiştiricilerle kısa değerlendirmeler yapıp üreticilerin istek, talep ve görüşlerini not aldı. Görüşmelerde aşı uygulamalarının düzenli yürütülmesi ve üretim güvenliğinin sağlanması konuları vurgulandı.

kampanya ve saha çalışmaları:

Koçaker, ilçede yürütülen kampanyada özellikle sınır ilçelerinde görev yapan ekiplerin aşılama çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin planlı saha çalışmaları ile aşılamanın zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

üreticilere yönlendirme ve uyarı:

Koçaker, yetiştiricilerden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine hassasiyetle uymalarını istedi ve aşı takvimine riayet edilmesinin önemini hatırlattı.

ERZİNCAN’DA HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE ŞAP HASTALIĞINA KARŞI AŞILAMA UYARISI