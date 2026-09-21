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Üreticilerle yüz yüze: hibe fırsatları, fındık zararlıları ve su tasarrufu anlatıldı

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaydan Mahallesi üreticilerine hibe imkanları, fındık zararlıları, anız yangını ve TARSİM konularında bilgi verdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Üreticilerle yüz yüze: hibe fırsatları, fındık zararlıları ve su tasarrufu anlatıldı

buluşma programı:

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında Kaydan Mahallesi'ni ziyaret etti. Toplantıya Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, teknik ekipler, mahalle muhtarı Resul Çağlar ve bölgedeki üreticiler katıldı.

tarımsal destek ve hibe bilgilendirmeleri:

Programda yeni tarımsal destekleme modeli hakkında açıklamalar yapıldı ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteklerinin kapsamı üreticilere aktarıldı. Ekiplere göre, bu duyurular üreticilerin yatırım planları için öncelikli başlık oldu.

fındık hastalıkları ve kahverengi kokarca ile mücadele:

Çarşamba için önemli bir gelir kaynağı olan fındıkta görülen hastalıklar ve zararlılar toplantının gündemindeydi. Özellikle kahverengi kokarca ile mücadelede uygulanabilecek yöntemler ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

alan yönetimi ve üretici soruları:

Toplantıda ayrıca tarım arazilerinde yaban hayvanlarının neden olduğu zararların önlenmesine yönelik önlemler, anız yangınlarının engellenmesi uyarıları ve su kaynaklarının verimli kullanımı konuları ele alındı. Üreticilerin TARSİM uygulamalarıyla ilgili soruları yanıtlandı ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin benzer eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

ÇARŞAMBA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAYDAN MAHALLESİ&#039;NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA...

ÇARŞAMBA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAYDAN MAHALLESİ'NDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL DESTEKLERDEN FINDIK HASTALIKLARINA, KAHVERENGİ KOKARCADAN SU TASARRUFUNA KADAR BİRÇOK KONUDA BİLGİ VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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