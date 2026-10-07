Üretimden uzaya: Türkiye'nin katma değer hamlesi

Mehmet Fatih Kacır: güçlü üretim altyapısıyla artan katma değer

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ACE BPSC 2026 konferansının İstanbul ayağında yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye’nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payını iki katına çıkardıklarını söyledi. Etkinlik, Ticaret Bakanlığı himayesinde ve Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) ev sahipliğinde; toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Kacır, küresel ölçekte ekonomik yapılar, siyasi ittifaklar ve teknolojik önceliklerin yeniden şekillendiği çok katmanlı bir dönüşümden geçildiğini belirterek, serbest ticaret yerine korumacı reflekslerin öne çıktığı bir ticaret mimarisinin ortaya çıktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump liderliğinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine yönelik ortak siyasi iradenin bulunduğunu aktardı.

Sanayi gücü, çeşitlilik ve inovasyon:

Kacır, Türkiye’nin üretim çeşitliliğine vurgu yaparak güneş panellerinden ticari araçlara, çelik ve yapı malzemelerinden mobilya ve tekstile kadar birçok alanda Avrupa değer zincirlerinde hayati bir rol oynadığını belirtti. Çok az ülkenin sahip olduğu sektör çeşitliliğiyle ürün tedarik ettiğimize dikkat çekti.

Sanayideki büyümenin arkasında güçlü bir inovasyon ekosisteminin olduğunu söyleyen Bakan, bugün 1700’ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi bulunduğunu, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin katma değerli üretim için çözümler geliştirdiğini ifade etti. Ayrıca 2000’li yılların başında 29 bin olan AR-GE personeli sayısının bugün 311 bine ulaştığını vurguladı.

Kacır, sanayi ve savunma sanayiindeki somut ilerlemelere değinerek, Türkiye’nin İHA sistemlerinde dünyada lider konuma geldiğini ve artık kendi eğitim uçakları, helikopter, deniz platformları, kara sistemleri ve uyduları tasarlayıp ürettiğini söyledi.

dijitalleşme, veri merkezleri ve yapay zekâ hedefleri:

Bakan, 115 teknoparkta 13 binden fazla firmanın yarının teknolojilerini geliştirdiğini belirtti. Yeni Dijital Şirket platformu ile şirket kuruluş süreçlerinin tamamen çevrim içi tamamlanabileceğini, yapay zekâ devrimine ise adalet, merhamet ve sorumluluk ilkeleriyle yön verileceğini vurguladı.

Kacır, 2030’a kadar veri merkezi kapasitesini 1 GW seviyesine çıkarma ve yapay zekâ, bulut teknolojileri ile dijital altyapıda en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımını harekete geçirme hedefini açıkladı. Teknoloji girişimciliğinde Türkiye’nin 'altın çağ' yaşadığına işaret ederek, Turcorn 100 Programı gibi girişim destek modellerini anlattı.

Ayrıca yerli üretim örneği olarak Toggu gösteren Kacır, elektrikli otomobilin bu vizyonun somutlaşmış halini oluşturduğunu belirtti.

uzay çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri:

Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan, kendi uydularını tasarlayan, geliştiren, üreten ve işletebilen ülkeler arasında olunduğunu söyledi. Ay aracının üretim, montaj ve entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını ve fırlatmanın 2027 yılının ilk aylarında planlandığını açıkladı. Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na katılarak uluslararası uzay araştırmaları iş birliğini güçlendirdiğini belirtti.

Kacır, Somali’de özel bir uzay teknoparkı ve Türk şirketlerinin Türkiye’ye uzay sistemleri fırlatılmasına imkân verecek bir uzay limanı geliştirdiklerini ifade etti.

altyapı, sanayi alanları master planı ve uluslararası yatırım çağrısı:

Bakan, entegre altyapı yatırımlarına değinerek demiryolları, limanlar, karayolları, enerji ağları ve yüksek kapasiteli fiber bağlantılara dayalı bir ağ inşa ettiklerini aktardı. Sanayi Alanları Master Planı kapsamında mevcut 160 bin hektar olan sanayi alanlarını 2030’a kadar 350 bin hektara çıkarmaya yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Doğu’da Zengezur Koridoru ile Güney Kafkasya üzerinden Azerbaycan ve Orta Asya bağlantılarının güçlenebileceğini; Güneyde Kalkınma Yolu ile Körfez’i Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına bağlayan yeni bir kuzey-güney ticaret ekseninin hedeflendiğini anlattı.

Ticari ilişkiler bağlamında, Kacır Türkiye’nin halihazırda ABD şirketleri açısından köklü ve güçlü bir yatırım destinasyonu olduğunu belirterek Amerikalı yatırımcıları ülkenin kalkınmasında aktif rol almaya davet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırımlar ve teşviklerden sorumlu kamu otoritesi sıfatıyla kapıların açık olduğunu vurguladı ve konferansın iki ülke iş dünyaları arasında daha derin iş birlikleri için yeni yollar açmasını temenni etti.

Konuşma, Türkiye’nin üretimden teknolojiye, veri merkezlerinden uzaya kadar uzanan çok yönlü stratejisinin ve ikili ticaret hedeflerinin altını çizdi; yatırım, inovasyon ve uluslararası iş birliğine dayalı bir yükseliş vizyonunu ortaya koydu.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN HİMAYELERİNDE VE TÜRK-AMERİKAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN (TABA-AMCHAM) EV SAHİPLİĞİNDE ORGANİZE EDİLEN 2026 EN İYİ UYGULAMA PAYLAŞIMI KONFERANSI’NIN (ACE BPSC 2026) İLK ETKİNLİĞİ İSTANBUL'DA SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR VE TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT’IN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.