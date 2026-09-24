Üretime değer katan haklar: Aydın Ticaret Borsası üyelerine sınai mülkiyet rehberliği

Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin markalaşma, yenilikçilik ve rekabet gücünü artırmak amacıyla sınai mülkiyet hakları alanındaki destek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Borsa çatısı altında yürütülen danışmanlıklarda, üyelerin mevcut markalarının korunmasından yeni ürün ve fikirlerin tescil sürecine kadar geniş bir yelpazede yol gösteriliyor.

Danışmanlık içeriği:

Başvurular ve birebir görüşmeler, Aydın Ticaret Borsası Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı Huriye Özener tarafından yürütüldü. Görüşmelerde özellikle marka tescili, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaret başlıkları ele alındı. Üyelerin mevcut ya da planlanan çalışmaları özelinde sorular yanıtlandı; yeni geliştirilen ürün ve fikirlerin hangi sınai mülkiyet araçlarıyla korunabileceğine dair yol haritası sunuldu.

Danışmanlık kapsamında işletmelerin sahip olduğu marka ve ürünlerin korunmasının önemi vurgulanırken, tescil süreçlerinin doğru yönetilmesinin ekonomik değer yaratma konusunda belirleyici olduğu belirtildi. İşletmelere özgünlük değerlendirmesi, tescil başvurusu hazırlığı ve izleme süreçleri hakkında pratik bilgiler aktarıldı.

Neden önemli ve öncelikler:

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sınai mülkiyet haklarının işletmeler açısından öneminin giderek arttığını vurguladı. Çondur, üretim ve ticaret faaliyetleri sırasında ortaya çıkan marka, ürün, tasarım ve fikirlerin bir değer olduğuna işaret ederek, bu değerlerin korunmasının ve doğru şekilde tescil edilmesinin işletmelerin geleceği ile şehrin ekonomik gücü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çondur, özellikle Aydın'ın tarım ve gıda alanındaki güçlü üretim yapısına dikkat çekti. İncir, zeytin, zeytinyağı ve benzeri tarımsal ürün çevresinde oluşan markalaşma potansiyelinin katma değere dönüşmesi için doğru sınai mülkiyet stratejilerinin şart olduğunu belirtti.

Hizmetlerin amacı, üyelerin karşılaştıkları sorunlara hızlı ve uzman yanıtlar sunmak; yeni proje fikirlerinde doğru yönlendirme sağlamak olarak özetlendi. Borsanın sağladığı danışmanlık, işletmelerin fikri katkılarını ekonomik değere dönüştürmelerine yardımcı olacak uygulamalı bir destek niteliği taşıyor.

İzleme ve devamlılık:

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen danışmanlık programının, üyelerin kendi işletmeleri ve ürünleri özelinde görüş alışverişinde bulunmasına imkan tanıdığı bildirildi. Bu çalışmaların ayda bir düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da benzer uzmanlık desteğinin verilmeye devam edileceği taahhüt ediliyor.

Üyeler, sınai mülkiyet süreçlerine ilişkin doğrudan bilgi alarak hem mevcut varlıklarını koruma hem de yeni ürün ve fikirlerin ticarileştirilmesinde daha sağlam adımlar atma imkanı buluyor. Borsa yönetimi, bu tür çalışmaların işletmelerin rekabet gücünü artırma ve kentin ekonomik değerini yükseltme hedefine hizmet ettiğini vurguluyor.

AYDIN TİCARET BORSASI, ÜYELERİNİN MARKALAŞMA, YENİLİKÇİLİK VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.