üretimin geleceği maktek avrasya 2026'da sergilendi

maktek avrasya 2026 kapılarını açtı

MAKTEK Avrasya 2026, üretim teknolojileri ve takım tezgâhları sektörünü İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi. Fuar, 28 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında açık olacak ve Türkiye dahil 32 ülkeden marka ve temsilciliklerin katılımıyla geniş bir teknoloji yelpazesini ziyaretçilere sunuyor. Yapay zekâ, robotik, otomasyon ve dijital üretim çözümlerinin öne çıktığı etkinlikte, Türkiye’de ilk kez tanıtılan ürün ve uygulamalar da yer alıyor.

açılış ve katılımcı profili:

MAKTEK Avrasya 2026’nın açılış töreninde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Adnan Dalgakıran, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek ile Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü hazır bulundu.

Etkinlik 14 salondan oluşan 120 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor ve fuarda üretimin geleceğine yönelik çok sayıda çözüm sergileniyor. Firma ve temsilcilik sayısının 1.300’ün üzerine çıktığı, yabancı ülke katılımcı sayısının ise 156 olduğu bildirildi.

sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri:

İlhan Ersözlü fuarın ölçeğinin sektördeki teknoloji ve yatırıma yönelik talebi gösterdiğini vurguladı ve fuarın amacını şu sözlerle açıkladı: "MAKTEK Avrasya 2026’da 14 salondan oluşan 120 bin metrekarelik fuar alanının tamamen dolması, üretim teknolojileri sektörünün fuara gösterdiği güçlü ilgiyi ortaya koyuyor. Türkiye dahil 32 ülkeden marka ve temsilciliğin katılımı da dünyanın önde gelen üreticilerinin Türkiye pazarına ve bölgenin üretim potansiyeline duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Fuarımızda yalnızca bugünün teknolojilerini değil, üretimin geleceğini şekillendirecek yeni nesil çözümleri de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Dijital üretim, robotik ve otomasyon, yapay zekâ destekli çözümler ve interaktif deneyim alanlarıyla geniş bir teknoloji ekosistemini MAKTEK Avrasya’da bir araya getiriyoruz. Hedefimiz, fuar kapsamında kurulan güçlü ticari temasları kalıcı iş birliklerine dönüştürmek ve katılımcılarımız için yeni uluslararası iş fırsatlarının önünü açmak"

Murat Akyüz ise fuarı, Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün sergilendiği stratejik bir vitrin olarak nitelendirdi ve üretimdeki dönüşümü şu ifadelerle özetledi: "Bugün kapılarını açtığımız MAKTEK Avrasya 2026, yalnızca makinelerin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde; Türk mühendisliğinin ulaştığı teknolojik olgunluğu, üretim gücünü ve küresel rekabet iddiasını dünyaya gösterdiğimiz stratejik bir vitrindir. Küresel sanayide dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde, üretim dünyası da önemli bir dönüşümden geçiyor. Artık yalnızca mekanik güç değil; yapay zekâ, dijital entegrasyon, otomasyon ve otonom sistemler üretimin geleceğini belirliyor. MAKTEK Avrasya 2026 da bu dönüşümün merkezinde yer alarak geleceğin üretim teknolojilerini bugünden sanayicilerimizle buluşturuyor"

Osman Fatih İğrek makine sektörünün ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti: "Makine sektörü, ithalat ve ihracatıyla 50 milyar dolarlık bir hacme sahip. Türkiye’nin makine sektöründeki üretici vasfını koruması gerekiyor. En önemli pazarımız olan Avrupa’da ekonomik bir yavaşlama söz konusu. Ülkemizin yakın coğrafyasında yaşanan jeopolitik krizler de makine sektörünü etkiliyor. Tüm bu gelişmelere rağmen makine ihracatında ilk 8 ayda 19 milyar dolara ulaştık. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik artışa işaret ediyor."

uluslararası ilgi ve satın alım heyetleri:

Fuar, dünyanın farklı coğrafyalarından doğrudan katılımlarla uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor; Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İsviçre, İtalya ve Tayvan gibi ülkelerden firmalar yer alıyor. Online bilet verileri, 2024’e kıyasla yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış olduğunu gösteriyor.

Hosted Buyer Programı kapsamında 18 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası alıcı ve alım heyeti temsilcisi fuarda ağırlanıyor. Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün’den gelen heyetler, katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

maktekverse: deneyim ve interaktif teknoloji alanı:

12A Salonda kurulan MAKTEKVERSE Deneyim Alanı, ziyaretçilere VR gözlükler ve simülasyon araçlarıyla geleceğin fabrikalarını deneyimleme imkânı sunuyor. Alanda insansı robotlarla interaktif gösteriler, akıllı fuar teknolojileri ve robot dans performansları yer alıyor; Unitree insansı robot ve robot köpek performansları ziyaretçilere interaktif bir teknoloji deneyimi sağlıyor.

MAKTEKVERSE Sahne ise sektörün hem bugünü hem de geleceğine odaklanan paneller ve sunumlara ev sahipliği yapıyor. CNC takım tezgâhı teknolojilerinden ajan yapay zekâya, üretim ve verimlilik stratejilerinden fiziksel AI, XR ve dijital ikiz teknolojilerine kadar geniş bir başlık yelpazesi uzman isimlerle ele alınıyor.

Fuar organizatörleri, MAKTEK Avrasya 2026'nın katılımcılar için yeni iş bağlantıları kurma, teknoloji keşfetme ve uluslararası pazarlara açılma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Etkinlik, üretim teknolojilerinin hızlı dönüşümünü ve Türkiye sanayisinin bu dönüşüme adaptasyonunu gözler önüne seriyor.

MAKTEK AVRASYA 2026, ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE TAKIM TEZGÂHLARI SEKTÖRÜNÜ İSTANBUL’DA BULUŞTURDU. 32 ÜLKEDEN MARKA VE TEMSİLCİLİĞİN KATILDIĞI FUARDA YAPAY ZEKÂ, ROBOTİK, OTOMASYON VE DİJİTAL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SERGİLENİRKEN, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE’NİN ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.