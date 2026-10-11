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Urfa yol ayrımında çarpışma: hafif ticari araç ters döndü, 7 yaralı

Adıyaman'da Urfa yol ayrımı kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 06:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Urfa yol ayrımında çarpışma: hafif ticari araç ters döndü, 7 yaralı

Kazanın oluş şekli ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında, Mustafa G. idaresindeki 52 HT 501 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 AGB 361 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ters döndü ve her iki araçta da hasar meydana geldi.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa G. ile otomobilde bulunan Onur G., Sedat G., Yağmur G., Ömer Asaf G., Alya Nur G. ve Meryem V. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yağmur G. (22), Alyanur G. (7 aylık) ve Meryem V. (18) isimli kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soruşturma ve bölgedeki trafik durumu:

Olayın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve trafik akışı güvenlik önlemleriyle kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3’Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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