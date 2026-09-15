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Ürgüp'te 18 yıllık cinayet dosyasında 4 tutuklama

Ürgüp'te 2008'de öldürülen Sedat Ünal davası yeniden açıldı; jandarma ve JASAT'ın çalışmalarında Kayseri ve Antalya'da 7 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:19

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ürgüp'te 18 yıllık cinayet dosyasında 4 tutuklama

Ürgüp'te 18 yıllık cinayet dosyasında 4 tutuklama

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen Sedat Ünal olayı, yıllar sonra yeniden araştırıldı. Yeniden yürütülen soruşturmada Kayseri ve Antalya merkezli operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

dosyanın yeniden ele alınışı:

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel ekip, dosyayı baştan sona yeniden inceledi. Araştırmada yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları tekrar değerlendirildi. Uzman ekipler, Ünal'ın olay gecesi son olarak görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatları mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen kişiler ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların iletişim ve hareket kayıtları detaylı biçimde çözümlendi. Uzman raporları ve yeniden incelenen deliller, adli sürecin yeniden canlandırılmasına zemin hazırladı.

şüpheliler, operasyon ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan şüpheliler arasında Murat B. ve Hakan G. (ölüm bölgesine geldiği değerlendirilenler), kumarhanede birlikte oyun oynadığı tespit edilen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. yer alıyor. Hepsi hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi; 7 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ve mahkemedeki değerlendirmeler sonucunda 4 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli süreç ve tutuklama kararları, olayın yeniden aydınlatılması yönündeki çalışmaların somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Soruşturma dosyasındaki kriminal ve teknik delillerin çözümü, ilerleyen aşamalarda dava sürecinin seyrini belirleyecek.

Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 Eylül tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda dosyanın yeniden ele alındığını duyurmuş; yürütülen soruşturmada 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirtmişti.

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST...

ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANIRKEN, 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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