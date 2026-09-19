Ürgüp’te selde köprü altında sıkışan aracı komşular kurtardı

Ürgüp’te köprü altında sıkışan araçta kurtarma anı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel, yoldan geçen bir aracı köprü altına sıkıştırdı. Araçta bulunan vatandaşlar kısa sürede mahsur kaldı; çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtaki kişiler güvenli bölgeye tahliye edildi.

Olay anı:

Aracın içinde bulunanlardan Hüseyin İdiş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Doktordan gelirken sele kapıldık. Araç köprüye doğru kaydı ve köprünün altına sıkıştık. Daha sonra bir arkadaş geldi, aracın arka camını kırdı ve çıktık. O anda aklımıza sadece iman ve Kur’an geldi. Allah’ım beterinden esirgesin."

Sürücü Veysel Us da olay sırasında panik yaşadıklarını belirterek, "Arabamla karşıdan karşıya geçerken bir anda sele kapıldım. Yoldaki parkelerin altı oyulmuş. Ben de geçerken araba oraya düştü. Panikledim. Araç köprüye doğru sürüklendi. Bizi gören bir komşumuz aracın arka camını kırdı. Önce dayımı çıkarttık, daha sonra ben çıktım. Ben de yengemi çıkarttım. O anda çok korktum" dedi.

İnceleme ve yetkililerin çalışması:

Olayın ardından Ürgüp Kaymakamı Ömer Çoşkun, bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Çoşkun, beraberinde Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı ve köylülerle selin etkili olduğu alanlarda değerlendirme yaptı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesi sayesinde araçtaki vatandaşların arka camdan çıkarılarak kurtarılması, bölgedeki dayanışmanın ve yerel halkın birlikte hareket etmesinin önemini gösterdi. Yetkililer, benzer durumlara karşı tedbirlerin gözden geçirileceğini bildirdi.

HÜSEYİN İDİŞ