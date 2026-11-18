Uşak Fen Lisesi'nin başarısı:

Uşak Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Genç Nefes Uşak takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından COP31 Antalya kapsamında düzenlenen Maarif İklim İdeathonu Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Yarışmaya Türkiye genelinden bin 27 takım başvurdu ve ön değerlendirme sonrası finale kalan 10 takım arasında yer alan ekip, dereceye girerek kente önemli bir başarı kazandırdı.

Yarışma formatı ve final süreci:

Final maratonunda takımlara ortak bir problem senaryosu verildi. Öğrenciler, bir okul yerleşkesini iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir yaşam-öğrenme alanına dönüştürecek, yenilikçi, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerini jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Genç Nefes Uşak takımı, jüriyi ikna ederek Türkiye ikinciliği elde etti.

Yerel tepki ve önemi:

Bu başarı, Uşak'taki öğrencilerin bilimsel araştırma, proje geliştirme ve çevre bilinci alanındaki potansiyelini bir kez daha gösterdi. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, elde edilen derecenin "kent adına gurur verici" olduğunu belirterek, öğrencileri, danışman öğretmen Mehmet Karagöz'ü, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve aileleri tebrik etti. Okulun ve öğrencilerin bu tür ulusal platformlarda gösterdiği performansın, yerel eğitim kültürüne katkı sağlaması bekleniyor.

UŞAK FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN "GENÇ NEFES UŞAK" TAKIMI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN COP31 ANTALYA KAPSAMINDA DÜZENLENEN MAARİF İKLİM İDEATHONU PROJE YARIŞMASINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU