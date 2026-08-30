Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Uşak millet bahçesi'nde Mavi Gri ile zafer ve gençlik coşkusu

Uşak Valiliği organizasyonunda düzenlenen etkinlikte Mavi Gri konseriyle gençler ve vatandaşlar buluştu; protokol sürprizi ve üç gün daha devam edecek programlar var.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 05:26

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 05:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak millet bahçesi'nde Mavi Gri ile zafer ve gençlik coşkusu

Uşak’ta müzikli kutlama

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri, ikinci gününde Mavi Gri grubunun konseriyle devam etti. Etkinlikler, kent sakinlerinin ve gençlerin yoğun ilgisiyle Uşak Millet Bahçesi’nde gerçekleşti ve akşam boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Konser atmosferi ve katılım:

Sahne alan Mavi Gri, sevilen parçalarını Uşaklılar için seslendirirken, izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik etti. Gençlerin ve vatandaşların oluşturduğu kalabalık, konser alanında canlı ve coşkulu bir atmosfer yarattı; müzik dolu gece boyunca alkışlar ve tempo eksik olmadı. Protokol üyeleri de sahneye çıkarak gruba çiçek takdim etti ve organizasyonun önemine vurgu yapıldı.

sahnedeki anlamlı an ve programın devamı:

Gecede duygusal bir an yaşandı: Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile eşi Güven Özkan’ın 22. evlilik yıldönümü dolayısıyla sahnede sürpriz bir kutlama yapıldı; Güven Özkan, eşi Hatice Terekeci Özkan’a çiçek vererek anı taçlandırdı. Organizasyonun düzenleyicileri, ikinci günün ardından etkinliklerin üç gün daha çeşitli programlarla süreceğini duyurdu.

Etkinlikler, tarihsel bilinç ve gençlik enerjisini bir araya getirerek hem kutlama hem de birliktelik atmosferi oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, müziğin yanı sıra programların önümüzdeki günlerde de yoğun ilgi görmesini bekliyor.

UŞAK VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİLLİ MÜCADELE, ZAFER VE GENÇLİK GÜNLERİ” ETKİNLİKLERİ İKİNCİ...

UŞAK VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİLLİ MÜCADELE, ZAFER VE GENÇLİK GÜNLERİ” ETKİNLİKLERİ İKİNCİ GÜNÜNDE MAVİ GRİ GRUBUNUN KONSERİYLE DEVAM ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aşıklar geleneği Kayseri'de buluştu: Türk Dünyası'nın sesleri Erciyes'te
images

Kahramankazan'da kavurma şenliği: etin başkenti misafir ağırlıyor
images

Yunusemre'de zafer coşkusu Tolga Çandar'ın türküleriyle taçlandı
images

Aydın'da turizm stratejileri: potansiyel iş birliğiyle gelişecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Solotürk İstanbul'da: Hava Müzesi'nde imza kuyruğu ve duygusal buluşma

Ulaşımda değişiklikler Denizli'de tepkilere neden oldu

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor