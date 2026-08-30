Uşak millet bahçesi'nde Mavi Gri ile zafer ve gençlik coşkusu

Uşak’ta müzikli kutlama

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen "Milli Mücadele, Zafer ve Gençlik Günleri" etkinlikleri, ikinci gününde Mavi Gri grubunun konseriyle devam etti. Etkinlikler, kent sakinlerinin ve gençlerin yoğun ilgisiyle Uşak Millet Bahçesi’nde gerçekleşti ve akşam boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Konser atmosferi ve katılım:

Sahne alan Mavi Gri, sevilen parçalarını Uşaklılar için seslendirirken, izleyiciler şarkılara hep birlikte eşlik etti. Gençlerin ve vatandaşların oluşturduğu kalabalık, konser alanında canlı ve coşkulu bir atmosfer yarattı; müzik dolu gece boyunca alkışlar ve tempo eksik olmadı. Protokol üyeleri de sahneye çıkarak gruba çiçek takdim etti ve organizasyonun önemine vurgu yapıldı.

sahnedeki anlamlı an ve programın devamı:

Gecede duygusal bir an yaşandı: Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ile eşi Güven Özkan’ın 22. evlilik yıldönümü dolayısıyla sahnede sürpriz bir kutlama yapıldı; Güven Özkan, eşi Hatice Terekeci Özkan’a çiçek vererek anı taçlandırdı. Organizasyonun düzenleyicileri, ikinci günün ardından etkinliklerin üç gün daha çeşitli programlarla süreceğini duyurdu.

Etkinlikler, tarihsel bilinç ve gençlik enerjisini bir araya getirerek hem kutlama hem de birliktelik atmosferi oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, müziğin yanı sıra programların önümüzdeki günlerde de yoğun ilgi görmesini bekliyor.

UŞAK VALİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “MİLLİ MÜCADELE, ZAFER VE GENÇLİK GÜNLERİ” ETKİNLİKLERİ İKİNCİ GÜNÜNDE MAVİ GRİ GRUBUNUN KONSERİYLE DEVAM ETTİ.