Uşak Organize Sanayi Bölgesi COP31 panelinde

DENİZLİ (İHA) – Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Tekstilde İklim Dönüşümü: Döngüsel Çözümler, Ortak Sorumluluk" başlıklı panelde temsil edildi. Panelde, tekstil sektörünün iklim dönüşümünde üstlendiği roller ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Panelde öne çıkan konular:

Toplantıda döngüsel ekonomi yaklaşımları, sürdürülebilir üretim modelleri ve tedarik zinciri sorumluluğu gibi başlıklar tartışıldı. Panelin odağında, tekstil üretiminde atık yönetimi, geri dönüşüm teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması yer aldı. Katılımcılar, sektör paydaşlarının eşgüdümlü çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Uşak'ın sanayi perspektifi ve talepleri:

Uşak Organize Sanayi Bölgesi adına konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Sağıroğlu, Uşak OSB ve ilin tekstil geri dönüşümündeki konumuna dair bilgi verdi. Sağıroğlu, Uşak özelinde ve kent genelinde faaliyet gösteren tekstil ve geri dönüşüm firmalarının karşılaştığı sorunları dile getirerek sektöre ilişkin talepleri paylaştı.

Sağıroğlu, "Uşak Organize Sanayi Bölgesi olarak, sürdürülebilir sanayi ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sunan bu önemli buluşmayı değerli buluyoruz" sözleriyle buluşmanın önemini vurguladı. Panel, sektör temsilcileri arasında deneyim paylaşımına ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "TEKSTİLDE İKLİM DÖNÜŞÜMÜ: DÖNGÜSEL ÇÖZÜMLER, ORTAK SORUMLULUK" BAŞLIKLI PANELDE TEMSİL EDİLDİ.