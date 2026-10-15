Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Uşak valisi Serdar Kartal şehit aileleri ve gazilerle buluştu, talepleri dinledi

Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'ndeki buluşmada şehit aileleri ve gazilerin taleplerini dinledi, destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uşak valisi Serdar Kartal şehit aileleri ve gazilerle buluştu, talepleri dinledi

Vali Kartal ile görüşme:

Uşak Valisi Serdar Kartal, şehit aileleri ve gaziler ile İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar taleplerini ve temennilerini iletti; Vali Kartal dinleyerek not aldı.

görüşmede öne çıkanlar:

Vali Kartal, şehit yakınları ve gazilerin kamu yaşamındaki yerinin önemine vurgu yaptı. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin yanında olmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Toplantı, beklenti ve isteklerin doğrudan yetkililere aktarılmasıyla şekillendi; katılımcılarla kurulan doğrudan diyalogun sürekliliği üzerinde duruldu.

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE TEMENNİLERİNİ...

UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE TEMENNİLERİNİ DİNLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evci Mahallesi'nde yalnız kalan 76 yaşındaki CIDP hastası huzurevi bekliyor
images

Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı
images

Yemen iç savaşının kökleri masaya yatırıldı
images

Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı