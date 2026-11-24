Uşak'ta motorlu kara taşıtları Ekim 2026 verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 verilerine göre, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 200 bin 908 olarak kaydedildi. TÜİK verilerinde Uşak nüfusu 375 bin 310 kişi olarak yer aldı.

taşıt türlerine göre dağılım:

Uşak'ta kayıtlı araçların cinslerine göre dağılımı şu şekilde bildirildi: Otomobil 89 bin 531, minibüs 2 bin 377, otobüs bin 368, kamyonet 22 bin 894, kamyon 4 bin 770, motosiklet 56 bin 209, özel amaçlı 567 ve traktör 23 bin 192 adet.

aylık kayıt değişimleri:

TÜİK verileri, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlere göre dağılımında Türkiye genelinde otomobilin yüzde 47,5, motosikletin yüzde 36,4, kamyonetin yüzde 10,4, kamyonun yüzde 2,2, traktörün yüzde 2,0, minibüsün yüzde 0,9, otobüsün yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1 paya sahip olduğunu gösterdi.

Aylık değişimlere bakıldığında, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken; motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azaldı.

Uşak verileri, kentte otomobil ve motosikletin en yaygın taşıt grupları olduğunu ortaya koyuyor. Açıklanan sayımlar, yerel altyapı, park düzenlemeleri ve ulaşım politikaları açısından izlenmesi gereken temel göstergeler arasında yer alacak.

UŞAK’TA AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EKİM AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM ARAÇ SAYISI 200 BİN 908 OLDU.