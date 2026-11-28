kaza ve olay yerindeki tespitler:

Uşak'ta Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 06 AJ 0643 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Bulanmaz (27) direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde sürücü Mehmet Bulanmaz, araçtaki yolcu eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve eşinin annesi Lale Sağsöz (62)'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37) 112 ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

müdahale, adli işlemler ve toplumsal etkisi:

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık personeli müdahale ve inceleme gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kazada sürücü Mehmet Bulanmaz'ın astsubay, hayatını kaybeden eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın ise polis memuru olduğu belirtildi; bu durum yerel çevrede derin üzüntüye yol açtı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk bulgular sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğine işaret ediyor. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

UŞAK’TA OTOMOBİLİN BİR İŞLETMENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPMASI SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.