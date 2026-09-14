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Uşak'ta ders zili umut ve coşkuyla çaldı

Uşak'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı Şefkat İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı; Vali Serdar Kartal ilk zili çalarak 63.064 öğrenciyi yeni yıla uğurladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Uşak'ta ders zili umut ve coşkuyla çaldı

Uşak'ta yeni eğitim öğretim yılı törenle açıldı

Uşak'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Şefkat İlkokulu/Ortaokulu'nda gerçekleştirilen açılış programında Vali Serdar Kartal öğrencilerle buluştu ve yeni yılın ilk ders zilini çaldı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve program öğrencilerin şiirleri ile dans gösterileriyle renklendi.

Törenin akışı:

Program, protokol konuşmaları ve kültürel sunumlarla devam etti. İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını dile getirerek Uşak genelinde toplam 315 okulta 63 bin 64 öğrenci ve 4 bin 948 öğretmenin ders başı yaptığını aktardı. Öğrencilerin performansları ve etkinlikler törene katılan aileler ve eğitimciler tarafından ilgiyle izlendi.

Vali'nin mesajı ve okul ziyaretleri:

Vali Dr. Serdar Kartal, törende öğrencilerin heyecanına ortak olarak ilk dersi başlattı ve sınıfları ziyaret ederek öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Öğretmenlerle bir araya gelen Vali Kartal, geleceğin teminatı çocukların bilgiyle, millî ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirilmesinde gösterdikleri gayret dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti. Vali Kartal ayrıca Ay Yıldızlı Al Bayrağımızın sevgisiyle, azimle ve umutla geleceğe yürüyen evlatlarımızın yetişmesinde büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiamızın yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun ifadesine yer verdi.

Programa Uşak Valisi Serdar Kartal'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ile eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yeni dönemle birlikte kent genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde başladı ve ilgili kurumlar yıl boyunca eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürecek.

UŞAK’TA 2026–2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ŞEFKAT İLKOKULU/ORTAOKULU’NDA...

UŞAK’TA 2026–2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ŞEFKAT İLKOKULU/ORTAOKULU’NDA DÜZENLENEN PROGRAMA KATILAN VALİ SERDAR KARTAL, ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLARAK İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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