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Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi

Uşak'ta düzenlenen İl Yürütme Kurulu tanıtım toplantısında Vali Serdar Kartal başkanlığında kurumlar okul ve çevre güvenliğini koordinasyonla yürütecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi

Uşak'ta eğitim güvenliğinde kurumlar arası koordinasyon vurgulandı

Uşak'ta, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini artırmaya yönelik kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü İl Yürütme Kurulu Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Serdar Kartal başkanlık etti.

katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıda, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Taner Çifçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile ilgili kurum müdürleri yer aldı. Katılımcılar, okul çevresi ve eğitim süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin mevcut uygulamalar ve ihtiyaçlar üzerinde durdu.

protokolün kapsamı ve uygulama esasları:

Toplantıda, protokol çerçevesinde İl Yürütme Kurulunun görev ve sorumlulukları, kurumların yürüteceği çalışmalara ilişkin uygulama esasları ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı. Okul güvenliği, çevresel risklerin azaltılması ve acil müdahale süreçlerinin etkinleştirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Yetkililer, çocukların huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için kurumlar arası eşgüdümün önemini vurguladı ve koordineli çalışma taahhüdü verdi. Toplantı, uygulanacak adımların takibi ve sorumluluk dağılımının netleştirilmesiyle sonlandırıldı.

UŞAK’TA ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN...

UŞAK’TA ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜREÇLERİNİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İL YÜRÜTME KURULU TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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