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Uşak'ta El Ele Kafe ile engelsiz istihdama adım

Uşak Belediyesi, engelli bireylerin iş ve sosyal yaşama katılımı için El Ele Kafe'yi açtı; kafe erişilebilir olarak 6 kişiye istihdam sağlayacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uşak'ta El Ele Kafe ile engelsiz istihdama adım

Uşak Belediyesi'nden iş ve sosyal yaşamı buluşturan hizmet

Uşak Belediyesi, engelli bireylerin çalışma hayatına ve sosyal yaşama daha güçlü şekilde katılmalarını hedefleyen El Ele Kafe'yi törenle hizmete açtı. Açılışa il protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, projenin yalnızca bir kafe açılışı olmadığını vurgulayarak El Ele Kafe'nin sevgi, dayanışma ve fırsat eşitliğini aynı çatı altında topladığını belirtti. Terekeci Özkan, engelli bireylerin önündeki en büyük engelin çoğu zaman yetenekleri değil; toplum tarafından oluşturulan sınırlar ve önyargılar olduğunu ifade etti ve belediyenin fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Kafe, hem istihdam alanı hem de farklı yaş gruplarının bir araya gelebileceği bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Bu çerçevede ilk etapta 6 engelli birey istihdam edilecek, çalışanlara iş deneyimi kazandırılması ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

erişilebilirlik ve sosyal belediyecilik yaklaşımları:

Terekeci Özkan, kafenin tasarımında erişilebilirlik ihtiyaçlarının gözetildiğini anlattı ancak fiziksel düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını vurguladı: asıl mesele herkesin kendisini o mekâna ait hissetmesi. Belediye temsilcisi, sosyal belediyeciliğin insanı merkeze almak, kimseyi geride bırakmamak ve toplumun tüm kesimlerini hayatın içine katmak olduğunu belirtti.

Kafede ayrıca bir özel eğitim öğretmeni görev yapacak; bu sayede çalışanların hem mesleki becerileri desteklenecek hem de sosyal iletişim ve yaşam becerileri güçlendirilecek. El Ele Kafe, Uşak halkına açık bir mekan olarak herkesin buluşabileceği, sohbet ve dayanışma ortamı sunacak şekilde planlandı.

Belediye yetkilileri, bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirtti ve El Ele Kafe'nin Uşak'a, vatandaşlara ve burada çalışacak engelli bireylere hayırlı olmasını diledi. Mekânın hem istihdam hem de farkındalık yaratma açısından uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

UŞAK BELEDİYESİ ENGELLİ BİREYLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMINI VE SOSYAL YAŞAMA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE...

UŞAK BELEDİYESİ ENGELLİ BİREYLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMINI VE SOSYAL YAŞAMA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DAHİL OLMALARINI AMAÇLAYAN EL ELE KAFE’Yİ TÖRENLE HİZMETE AÇTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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