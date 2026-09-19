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Uşak'ta gaziler günü törenle anıldı

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreniyle anıldı; törene kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uşak'ta gaziler günü törenle anıldı

tören detayları:

Uşak'ta 19 Eylül Gaziler Günü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreni ile anıldı. Program, protokolün ve dernek yöneticilerinin çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü; ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Başkanı İsmail Soyöz günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

katılımcılar ve protokol:

Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

günün anlamı ve vurgular:

Program boyunca yapılan konuşma ve çelenk sunumu, gazilerin fedakârlıklarına ve ulusal birlik değerine dikkat çekti. Meydandaki katılım, Gaziler Günü'nün anılmasında protokol ile toplumun ortak duruşunu yansıttı.

UŞAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.

UŞAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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