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Uşak'ta gemi faciası nedeniyle gençlik kutlamalarında planlanan konserler iptal edildi

Uşak Valiliği, KKTC'deki yolcu gemisi kazası nedeniyle Milli Birlik Zafer ve Gençlik Günleri'nde planlanan Poizi ve Kıraç konserlerini iptal etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 02:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Uşak'ta gemi faciası nedeniyle gençlik kutlamalarında planlanan konserler iptal edildi

Uşak valiliği iptal kararını açıkladı

Uşak Valiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

iptal edilen etkinlikler:

Valiliğin yazılı açıklamasında, Milli Birlik Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında planlanan konser programlarının yaşanan elim hadise nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Bu kapsamda Poizi konseri ile 31 Ağustos Pazartesi günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Kıraç konseri icra edilmeyecek.

valilik açıklamasının içeriği ve etkileri:

Açıklama, iptal kararının gerekçesini taziyeye uygun bir duruş ve yaşanan kayıplara saygı olarak ifade ediyor. Karar, kentteki programların yeniden düzenlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Valiliğin metninde, kazaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra iptal edilen etkinliklerin listesi yer aldı; açıklamada alternatif düzenleme veya yeni tarih bilgisi bulunmuyor.

UŞAK VALİLİĞİNCE YAPILAN PAYLAŞIM.

UŞAK VALİLİĞİNCE YAPILAN PAYLAŞIM.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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