operasyonun kapsamı:
Uşak Valiliği açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında 1-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda birçok adreste arama gerçekleştirildi, şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ele geçirilen maddeler ve deliller:
Aramalarda 36 bin 653 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin, 23 bin 156 kullanımlık, 59 parça halinde sentetik bonzai, 52 gram kokain, 50 gram esrar, 3 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 138 bin 300 TL para ele geçirildi.
tutuklama ve yasal süreç:
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELER.
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