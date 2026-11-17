operasyonun kapsamı:

Uşak Valiliği açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında 1-15 Kasım tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda birçok adreste arama gerçekleştirildi, şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda 36 bin 653 adet sentetik ecza, 70 gram metamfetamin, 23 bin 156 kullanımlık, 59 parça halinde sentetik bonzai, 52 gram kokain, 50 gram esrar, 3 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 138 bin 300 TL para ele geçirildi.

tutuklama ve yasal süreç:

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MALZEMELER.