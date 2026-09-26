Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrolleri aralıksız sürüyor

Denetimlerin koordinasyonu ve kapsamı:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinasyonunda kent genelinde yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, hayvan taşıyan araçları durdurup gerekli incelemeleri yapıyor ve risk taşıyan durumları tespit ediyor.

Uygulanan kontroller ve belge denetimi:

Denetimler sırasında hayvan hareketleri ve nakil belgeleri titizlikle kontrol ediliyor; ayrıca hayvanların genel sağlık durumu uzmanlarca inceleniyor. Bu uygulamalar, hastalıkların yayılma riskini azaltmayı amaçlıyor.

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin yasal çerçevede giderildiğini ve gerektiğinde izolasyon ile diğer önleyici tedbirlerin uygulandığını belirtti. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulanarak, kurallara uyulmasının hayvan sağlığı için önemine dikkat çekildi.

UŞAK’TA HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA KENT GENELİNDE YOL KONTROL VE DENETİMLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR.