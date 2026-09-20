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Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Uşak'ta emniyet ve jandarma ekiplerinin huzur ve güven uygulamasında 1179 şahıs ve 647 araç sorgulandı; 8 hükümlü yakalandı, 47 sentetik ecza ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 06:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortaklaşa yürütülen Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında kent genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı.

uygulamanın kapsamı:

Operasyona 56 ekip ve 141 personel katıldı. Denetimler 18 sabit nokta ile 34 umuma açık alan olmak üzere planlı biçimde gerçekleştirildi. Bu alanlarda toplam 1179 şahıs ve 647 araç sorgulandı.

aranan şahıslar, ele geçen malzemeler ve trafik yaptırımları:

Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı. Denetimler sırasında 47 sentetik ecza ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 19 araca toplam 380 bin 145 lira idari para cezası uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

UŞAK’TA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASINDA’ ÇEŞİTLİ...

UŞAK’TA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASINDA’ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 8 HÜKÜMLÜ YAKALANIRKEN, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP VE RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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