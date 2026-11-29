Uygulamanın kapsamı:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında geniş çaplı güvenlik ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetim noktaları ve ekip sayısı:

Operasyona 30 ekip ve 90 personel katıldı. Çalışmalar, kent genelinde belirlenen 22 sabit nokta ile 31 umuma açık alanda eş zamanlı olarak yapıldı.

Kontrollerin sonuçları:

Yapılan sorgulamalarda toplam 913 şahıs ve 474 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 15 araca toplam 1.084.582 lira idari para cezası uygulandı, ayrıca 6 araç trafikten men edildi.

UŞAK’TA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASINDA ÇOK SAYIDA ŞAHIS İLE OTOMOBİL SORGULANDI.