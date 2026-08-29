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Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe

Uşak İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarma olmak üzere toplam 50 personel bir üst rütbeye yükseltildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı

Uşak İl Jandarma Komutanlığında görev yapan toplam 50 personel, düzenlenen törende bir üst rütbeye yükseltildi. Terfi alanlar arasında 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarma bulunuyor.

Törene katılımlar ve yer:

Rütbe Terfi Töreni, Jandarma Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Vali Dr. Serdar Kartal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri katıldı.

Konuşmalar ve rütbe takma:

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç törende terfi eden personeli tebrik ederek yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi. Vali Dr. Serdar Kartal ise jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama ve kamu düzenini korumadaki rolüne vurgu yaparak personele başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından terfi eden 9 subay, 34 astsubay ve 7 uzman jandarmanın yeni rütbeleri, Vali Dr. Serdar Kartal ve protokol üyeleri tarafından takıldı. Tören, ailelerin ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tamamlandı.

UŞAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAN 9 SUBAY, 34 ASTSUBAY VE 7 UZMAN JANDARMA OLMAK ÜZERE...

UŞAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA GÖREV YAPAN 9 SUBAY, 34 ASTSUBAY VE 7 UZMAN JANDARMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 50 PERSONEL, DÜZENLENEN TÖRENLE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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